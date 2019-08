“No quiero empate”

EL PAÍS/ ESPAÑA



Luis Aragonés, seleccionador español de fútbol, en su primera comparecencia en Austria un día antes del debut de su equipo ante Rusia en la Eurocopa, declaró que tiene plena confianza en sus jugadores y que está seguro de que todo va a salir bien. "No tengo miedo ninguno porque esto no es la guerra. No le tengo miedo a ningún partido de fútbol, aunque sí tengo una responsabilidad en cuanto a mí mismo y a mi país, pero tengo plena confianza en el equipo y pienso que todo va a salir bien", explicó Aragonés al expresar sus sentimientos un día antes de estrenarse en la Eurocopa en el estadio Tivoli de Innsbruck.



Sobre el partido en sí, el entrenador declaró que no se conforma con un empate, porque lo único que desea es ganar. "No me conformo con un empate. Deseamos y buscamos ganar el primer partido. Queremos ganar, sabiendo que tenemos un rival difícil". Para Luis, España, que venció a Rusia en Portugal 2004 por 1-0, ha cambiado mucho desde entonces. "Hemos cambiado muchos jugadores y la forma de jugar". Sobre Rusia, indicó que "juega muy bien a la contra. Junta las líneas muy bien y pone hasta nueve hombres detrás del balón. Es un gran adversario a la contra. Su velocidad es una de sus armas más importantes".



Luis, preguntado por el valor de Xavi en el equipo, opinó que tiene toda su confianza porque lleva el orden del partido y está jugando muy bien. "Es uno de los tres o cuatro mejores del mundo en su puesto". En cuanto a Cesc Fábregas, que estará en la suplencia en el partido ante Rusia, Aragonés dijo que no ha hablado con él en particular, porque lo hace con el grupo, pero que desconoce que tenga algún problema y que lleva 30 días sin competir, "aunque poco a poco va entrando en el grupo". Luis, que confirmó que David Villa será el encargado de tirar los penaltis, comentó que conoce perfectamente a Guus Hiddink. "Lo relevé en el banquillo del Valencia y tuve al mismo segundo. A los entrenadores holandeses les gusta jugar bien al fútbol", concluyó Luis, que añadió que Portugal, de lo visto hasta ahora, es la selección que más le ha gustado.





Casillas cauto

Mientras, Iker Casillas, capitán de la selección española, mostró la responsabilidad que sienten los internacionales a escasas horas del debut ante Rusia, y afirmó que saben que tienen "mucha gente detrás" y que darán "todo por llegar lejos. Ojalá lleguemos lo más lejos posible, sabemos que tenemos mucha gente detrás, que no dude que los que formamos la selección vamos a dar todo por llegar lo más lejos posible e ilusionar al país. Pero puede pasar de todo. Hay 15 selecciones más y cada jugador da lo mejor para conseguir el éxito. En ningún momento hemos vendido humo, ni hemos dicho que vamos a ganar la Eurocopa. Vamos a hacerlo lo mejor posible para intentar llegar lejos", agregó.





Casillas coincidió con el seleccionador, Luis Aragonés, al mostrarse sorprendido por las críticas que ha recibido España tras los dos partidos amistosos disputados ante Perú y Estados Unidos.



“En los últimos momentos antes de la Euro hay que especular. Eran duelos de preparación y es normal que se haga bagaje de lo que ha ocurrido, pero no es normal ni la crítica fuerte ni que se dijese que por ganar a Francia e Italia íbamos a ser campeones”, opinó.



El capitán español acogió de buen grado el favoritismo de grupo. “Viendo la fase de clasificación de cada equipo y tras quedar por delante de Suecia partimos con ventaja. Más motivo para ser bastante cautos. Ninguno pensamos que ganaremos antes de jugar”.