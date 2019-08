Grecia a defender su título

SALZBURGO/ Austria (AP)

Grecia iniciará la defensa de su título en la Euro-2008 ante Suecia, dos equipos con fuerzas y tácticas similares que hacen impredecible cualquier resultado.



Ambos seleccionados cuentan con defensas de gran altura, fuertes y robustas. Ambos estilan cederles la pelota a los contrarios, a la espera del momento oportuno para dañar de contragolpe. El escenario de esta batalla física será hoy el estadio Wals de Salzburgo, por el Grupo D, que también integran España y Rusia.



“Ellos son realmente buenos en el aire y en las jugadas de pelota parada. Es un factor a tener en cuenta para elegir a los once”, explicó el técnico de Suecia, Lars Lagerback.



Las dos selecciones entrenaron a puertas cerradas los días previos al estreno, con especial cuidado de no revelar información sobre tácticas y formaciones.



El técnico alemán de Grecia, Otto Rehhagel, considera a Suecia el equipo más débil del grupo, en el que España parece tener todo al alcance para avanzar a los cuartos. Rusia fue el único club que pudo derrotar a los griegos en la Euro-2004.



Su principal preocupación es el estado del creativo Giorgos Karagounis, quien se está recuperando de una lesión en la rodilla derecha y recién el viernes practicó a la par de sus compañeros. El resto de los jugadores está en buena condición.



“En este momento no interesan Rusia ni España ni nada más. Sólo el primer partido ante Suecia”, reveló Karagounis.



Los griegos están ansiosos por demostrar que el título conseguido hace cuatro años no fue casual, mientras los suecos cuentan con el poder goleador de Zlatan Ibrahimovic y el veterano Henrik Larsson para frustrar a los campeones vigentes.



Pero han expresado su respeto por el rival y las habilidades tácticas de su entrenador.



El defensor sueco Mikael Nilsson, que juega en el Panathinaikos, dijo que los griegos están bien organizados, pero sugirió que el carácter les puede jugar una mala pasada.



“Si te fijas cómo juega el Panathinaikos, supongo que ellos hacen lo mismo, con la misma mentalidad. A veces son un poco despreocupados. Estoy seguro de que puede pasar lo mismo en la selección”, opinó.



“Son aspectos que debemos explotar”, advirtió.



Hace cuatro años, Grecia sorprendió a equipos ofensivos como Portugal y Francia con una defensa sólida como una roca y rápidos contragolpes. Hoy se medirá a un rival con características similares a las suyas.



Aunque los suecos mejoraron su ofensiva en años recientes, se siguen apoyando en los mismos pilares para los grandes partidos: fortaleza física, defensa cerrada y espíritu de equipo.



“Ambos equipos tratarán de ser compactos y cuidadosos, Después veremos quién anota primero. Eso decidirá todo. Ahí el partido se abrirá”, pronosticó Ibrahimovic.



El goleador del Inter de Milán ha corrido contrarreloj para alcanzar su mejor forma después de estar marginado por una inflamación en la rodilla.



“No sé si podré jugar los 90 minutos”, admitió Ibrahimovic, quien acompañaría a Larsson. De todas maneras, Lagerback podría optar por un delantero más alto como Johan Elmander ante la robusta defensa griega.