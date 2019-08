Griffey, sexto de 600 HR

MIAMI / AP.- Ken Griffey Jr. disparó ayer lunes el cuadrangular número 600 en su carrera, para convertirse en el sexto bateador en toda la historia que alcanza ese hito.



El toletero estelar de los Rojos de Cincinnati encontró un lanzamiento del zurdo Mark Hendrickson, de los Marlins de Florida, en el primer inning con un out, remolcando a Jerry Hairson, quien se encontraba en la antesala.



Con cuenta de 3-1, Griffey envió la pelota a 413 pies del plato, hasta las butacas del jardín derecho. Ahora, Griffey persigue la marca del dominicano Sammy Sosa, ex astro de los Cachorros de Chicago, quien es el quinto mejor jonronero de la historia con 609 leñazos.



Griffey se unió a Barry Bonds, Hank Aaron, Babe Ruth, Willie Mays y Sosa, en el exclusivo club de bateadores con 600 bambinazos o más en su vida.



El astro de 38 años fue ovacionado por el poco público que asistió al parque y respondió saliendo del dugout de los Rojos y quitándose el casco para agradecer los aplausos.



Fue el último partido de una serie de ocho de los Rojos como visitantes. Cincinnati volverá a su casa el martes por la noche, para enfrentar a los Cardenales de San Luis.



Hubo controversia en el graderío después del jonrón. Justin Kimball, un espectador de 25 años, quien reside en Miami, dijo que capturó la pelota del vuelacercas y la colocó en una gorra de estambre, que le fue después arrancada de las manos. El aficionado relató que alguien huyó con la bola.



Griffey no ha disfrutado muchos momentos de gloria en las Grandes Ligas desde que los Rojos lo contrataron, procedente de Seattle, en el 2000. El jonrón 600 es quizás su primer gran logro con Cincinnati y posiblemente uno de los últimos, dado que está en el año final de su contrato.



Y el toletero se tardó mucho en dar el batazo histórico.



Griffey, uno de los bateadores más productivos de las Grandes Ligas antes de que las lesiones afectaran su carrera, comenzó esta campaña con 593 cuadrangulares.



Se tardó 216 turnos para llegar a la cifra anhelada. No conectaba jonrón desde el 31 de mayo.





Kansas arrebata

NUEVA YORK.- El dominicano José Guillén jonroneó en el noveno inning contra Mariano Rivera (2-2) y condujo a Kansas City a la victoria por 3-2 sobre los Yanquis, para dejar la serie empatada a dos triunfos.



Fue el jonrón 11 de Guillén en la campaña y el cuarto en los últimos tres juegos. Se fue de 16-9 en la serie contra Yanquis, con cuatro jonrones y 10 carreras remolcadas. Anotó seis carreras. Joakim Soria salvó su 14to juego en beneficio de Yasuhiko Yabuta (1-0). También jonronearon Miguel Olivo (8) por Kansas y Alex Rodríguez (10) por Yanquis.



Pittsburgh venció 5-3 a Arizona, aprovechando tres errores y el mal carácter de Randy Johnson (4-3), que en el tercer inning propició un conato de pleito, irritado por su propio descontrol e impaciencia cuando Doug Mientkiewicz se tomó mucho tiempo en su turno al bate.



En el partido, ganado por Zach Duke (4-4), jonroneó Mark Reynolds (14), a quien le anularon otro cuadrangular. Stephen Drew (8) jonroneó por Arizona. Matt Capps se apuntó su 15 salvamento en 15 oportunidades.



En ambidiestro Nick Swisher (8) bateó jonrones por los dos perfiles y los Medias Blancas de Chicago ganaron 7-5, completando la barrida sobre los Mellizos, para su séptima victoria consecutiva. Paul Konerko (8) también jonroneó.