Lakers, urgidos por ganar

Los Ángeles / AP



Dado que son viajeros frecuentes, los Lakers de Los Ángeles pudieron cargar equipaje ilimitado para su regreso a casa. Está por verse si en alguna de sus maletas llevaban la fórmula para conseguir un triunfo que les resulta urgente.



Luego de perder dos partidos en Boston, los Lakers regresaron el lunes a California, metidos en una situación muy comprometida. En 96 minutos jugados de la serie, no se han asemejado en nada al equipo que pulverizó a Denver, eliminó a Utah y fulminó con facilidad a San Antonio --el campeón vigente-- para ganar el título de la Conferencia del Oeste.



Salvo por un lapso de ocho minutos al final del segundo partido, Kobe Bryant y compañía no han funcionado en la final frente a Boston.



Pero su entusiasmo no flaquea.



Aunque están abajo por 0-2 en la serie y deberán desafiar tanto a la historia como a la defensiva más férrea de la NBA, los Lakers se alegraron por el desempeño del domingo, cuando redujeron una desventaja de 24 puntos a tan sólo dos durante los últimos 7:55 minutos. El equipo confía en que puede cambiar el rumbo de la final en el Staples Center, a partir del martes.



Los Lakers tienen una foja de 8-0 en la postemporada como locales, y no han perdido en casa en los últimos 14 partidos, desde el 28 de marzo.



“Todo lo que ellos hicieron fue aprovechar su ventaja de locales”, dijo el base esloveno Sasha Vujacic, quien acertó dos triples en el último periodo del encuentro del domingo y tuvo la oportunidad de hacer otro disparo de tres puntos para dar la vuelta al marcador. Su tiro fue bloqueado por Paul Pierce cuando restaban 14 segundos, y los Celtics se impusieron por 108-102.



“La historia será muy distinta en Los Ángeles”, vaticinó Vujacic.



Tendrá que serlo, si los Lakers quieren sobrevivir.



Sólo tres equipos: Boston contra Los Ángeles en 1969, Portland frente a Filadelfia en 1977, y Miami ante Dallas en el 2005, se han recuperado de una desventaja de 2-0 para ganar la final. Los Lakers tienen mucho trabajo por hacer si quieren ser el cuarto en la lista.



En los dos encuentros, los Lakers han sido superados en fuerza, talento, puntería y en casi todo lo demás por los Celtics, que están a dos victorias de su 17mo campeonato de la NBA. Luego del duelo del domingo, se le preguntó a Phil Jackson, técnico de Los Angeles, si el equipo podía llevarse a casa la energía que casi les permitió empatar el marcador.



“No, no”, bromeó Jackson. “Son 2.500 millas (4.000 kilómetros). Es demasiado lejos para llevar esto”, reiteró.