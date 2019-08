Lo mejor y lo peor del Clausura-2008

El mejor equipo

¿Cómo no darle este nombramiento al Diriangén? Inició la temporada con tres ausencias de mucha valía: Emilio Palacios, los internacionales Diego Campos y Dante Segovia; no tuvo refuerzos, y como si fuera poco, prescindió de los servicios de dos seleccionados premundialistas. Aun así, los Caciques han sido líderes generales la mayor parte del torneo con una sólida diferencia de goles (+20), con 39 puntos cosechados.



La idea futbolística de Martín Mena es espectacular, vertical, precisa, dinámica. No importa la cancha en la que juegue. Las ausencias de Denis Espinoza, Silvio Avilés y César Salandia en el último torneo no se han notado. Jugadores como Ismael Reyes, Jorge Portocarrero y David Solórzano han cubierto eficientemente esos huecos.



Más equipos deberían copiar el sistema de Diriangén. Una apuesta sólida a sus divisiones inferiores, sin nefastos promotores.





El peor equipo

El Deportivo América. ¿Cómo no darle ese nombramiento? Simplemente el peor América de la historia. Se hizo común verlos perder. Tan profundo ha sido el abismo en que ha caído, que la salida de varios jugadores clave es un hecho.



Todo inició mal para este equipo desde julio, cuando los jugadores no tuvieron estabilidad emocional por las constantes renovaciones en la dirección técnica. Otros extranjeros como Jorge Hernández y Rony Colón no pesaron. La paciencia se agotó pronto para el presidente Eliécer Trillos, quien tuvo que echar mano del tico Glen Blanco, que una vez más mostró su incapacidad como estratega, y terminó al frente de la entidad roja Róger “Pinocho” Rodríguez, quien no pudo salvar la nave.



Inadmisible lo que ocurrió con el América este torneo. No se puede arrastrar el prestigio de esa manera.





Equipo revelación

Mario Alfaro se convirtió en una pieza clave en el accionar de Deportivo Ocotal a lo largo del torneo de Clausura.



Ocotal es otro equipo que se reforzó con algunos jugadores hondureños, que también se ha formado con jugadores despreciados de otros planteles. Nadie sabía de Harold Jarquín y Jonathan Chavarría, por mencionar algunos. Su incursión en la semifinal es un premio a la excelencia.



Ocotal puede ser una pesadilla para cualquiera en la siguiente fase. El cuadro base que utiliza Mario Alfaro no incluye a jugadores de 30 o más años, es decir, dispone de jugadores jóvenes que tienen “horas de vuelo” y saben disputar partidos importantes. Saben manejar los tiempos de los partidos: atacar cuando hay que hacerlo; replegar y contragolpear cuando es lo más conveniente.



La franquicia ha saneado su promedio para el no descenso y ahora está ocupado en otras cosas más edificantes, como pelear por un puesto en la final del campeonato.





Éste es mi equipo ideal:

Portero: Joshua Lemus (Diriangén)

Lateral derecho: Hoogly Corrales (Diriangén)

Central derecho: Néstor Holweger (San Marcos)

Central derecho: Matía Sacco (Ferreti)

Lateral izquierdo: Silvio Avilés (Ferreti)

Medio de contención: Elmer Mejía (Estelí)

Medio por derecha: Armando Reyes (Diriangén)

Medio por izquierda: Miguel Masís (Ferreti)

Mediapunta: Hugo Silva (Estelí)

Delantero: Julio César Molina (Ocotal)

Delantero: Ricardo Vega (Estelí)