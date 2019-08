Brasil a olvidar la humillación

RÍO DE JANEIRO / AFP.- Humillada en un amistoso por Venezuela, la selección de Brasil vuelve hoy martes a los entrenamientos con vistas a los riesgosos partidos ante Paraguay y Argentina por las eliminatorias hacia el Mundial de Sudáfrica-2010.



La derrota de 2-0 en el amistoso del viernes en Boston ante la “vinotinto” fue calificada como un "papelón" de los brasileños que jamás habían perdido ante los llaneros y dejó sembradas algunas dudas, especialmente por las fallas defensivas y los errores en la definición del equipo de Dunga.



Los brasileños dicen ser conscientes de que deberán mejorar y mucho para medir fuerzas el día 15 en Asunción contra Paraguay, que lidera las posiciones transcurridas cuatro fechas de la eliminatoria sudamericana.



Tres días más tarde Brasil recibirá nada menos que a Argentina en Belo Horizonte, donde además de los puntos en juego está en liza el honor porque se trata del máximo clásico futbolístico de la región.



Paraguay lidera las eliminatorias con diez puntos, seguido de Argentina con nueve y Brasil con ocho, al igual que Colombia.



"Si ganamos esos dos partidos, la gente se olvida de lo de Venezuela", dijo al regresar a Brasil el joven delantero Alexandre Pato, del AC Milán, minimizando el traspié ante los venezolanos.



Enérgico como siempre, Dunga dio a entender que apretará las clavijas, y en los entrenamientos que comienzan hoy martes habrá cambios en la defensa y en el ataque. Saldrán el zaguero Henrique, de Palmeiras, y el lateral zurdo Marcelo, del Real Madrid. Ambos serán reemplazados por el volante de Thiago Silva, de Fluminense, y Kleber, de Santos.



Asimismo, Dunga llamó a Hernanes, del Sao Paulo, para reemplazar a Kaká, la estrella del equipo que hace dos semanas se operó de una rodilla y no está en condiciones de jugar.



Para Dunga el juego contra los venezolanos significó un baño de realidad. El entrenador dijo haber confirmado que Robinho, del Real Madrid, no es un atacante para asignarle funciones de armador.



"Robinho puede jugar en varias posiciones, pero donde rinde es en el ataque", dijo Dunga, quien empero dio a entender que Brasil es Robinho y diez jugadores más.



"Voy a escoger otro atacante. Alguno va a sobrar", afirmó Dunga por lo que Adriano, del Sao Paulo, o Luis Fabiano, son candidatos a mirar desde el banco de suplentes el comienzo del partido ante Paraguay.



Disgustado por el funcionamiento del equipo ante Venezuela, Dunga señaló que no se toma en serio ese dictado de "aprender de las derrotas".



"Yo prefiero aprender con las victorias, pero ese juego nos dio lecciones", afirmó el entrenador y puso como ejemplo los buenos movimientos tácticos de Anderson.



La hinchada brasileña no asignó ninguna trascendencia al traspié ante los venezolanos, y se espera una gran demanda de entradas a partir de hoy martes cuando se abran las boleterías del estadio Mineirao de Belo Horizonte, donde Brasil se las verá con Argentina.



La indiferencia de los aficionados se debe que la selección "perdió gracia", comentó este lunes el diario Folha de Sao Paulo.



"Ganamos, perdemos y no le prestamos atención. Ya le dimos demasiada importancia a la selección. Ahora nos cansamos", comentó Folha. "La calidad del espectáculo difícilmente satisface al público y el producto acaba perdiendo valor", dijo el diario.