Ecos de la Euro-2008

PRIMER TRIPLETE.- El español David Villa anotó el primer triplete en una fase final de campeonato de Europa de naciones, con sus tres gritos ante Rusia (4-1), este martes en Innsbruck, desde la Euro-2000 de fútbol. La precedente tripleta había sido en los cuartos de final de Holanda-Yugoslavia (6-1), el 25 de junio de 2000 en Rotterdam, donde los holandeses festejaron tres dianas de Patrick Kluivert. Algunos días antes, el portugués Sergio Conceiçao había crucificado a Alemania con tres tantos en la victoria de su formación sobre la Mannschaft (3-0), el 20 de junio de 2000 en Charleroi.





HUBO SUERTE.- El seleccionador español, Luis Aragonés, reconoció que su equipo tuvo algo de suerte, pese a la goleada que endosó a Rusia (4-1). "Marcamos el 1-0 y luego tuvimos suerte ya que tuvieron quince minutos en que pudieron lograr el empate. En ese momento llegó el 2-0, con lo que casi matamos el partido", indicó Aragonés, negando que Rusia fuera un equipo fácil. "En esta competición, quitando a Argentina y a Brasil, están las mejores del mundo. Rusia es un equipo peligroso. Les hemos ganado, pero si tuviera que enfrentarme otra vez a ellos, no estaría tranquilo", declaró el técnico.





REY DEL OUTSIDE.- Luiz Felipe Scolari, técnico de Portugal, calificó a Ruud van Nistelrooy de "rey del fuera de juego", tras el polémico gol que le anotó el holandés a Italia el lunes, en la victoria 3-0 de los 'naranjas' por el grupo C de la Euro-2008. "Ruud van Nistelrooy es el mejor jugador del mundo cuando se trata de salir de la trampa del fuera de juego. Siempre logra jugar al límite", declaró Scolari en conferencia de prensa en Neuchâtel. Pero el técnico brasileño también estimó que la diana de 'Van Gol' frente a los italianos "no era válida, en ningún caso". Scolari se declaró en "total desacuerdo" con la interpretación de la UEFA sobre el caso.





VALIDAN GOL.- David Taylor, secretario general de la UEFA, confirmó el martes la legalidad del primer gol de Holanda ante Italia, pese a un posición adelantada manifiesta. "El gol fue válido. Los árbitros aplicaron correctamente las reglas", declaró Taylor, refiriéndose al artículo 11 de la International board. Ruud van Nistelrooy tocó el balón hacia la meta italiana, cuando se encontraba solo frente a Buffon, dos metros adelantado del último defensor azzurro en el campo. Teóricamente, estaba en posición adelantada.





Pero la presencia, detrás del arco italiano, de Christian Panucci, quien estaba caído y aparentemente lesionado por un choque en la secuencia anterior, fuera de la cancha, anuló esta posición adelantada, que finalmente no lo era. "Se considera que el jugador estaba en la línea de meta. Un jugador debe pedir autorización del árbitro para salir del campo de juego. En este marco, se considera que hacía de último defensor", explicó Taylor, quien precisó que el aspecto accidental o voluntario de su salida no debe ser tomado en cuenta.