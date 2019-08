¿Seguirá la racha india?

Los Indios del Bóer reciben esta tarde en el “Jackie Robinson” del IND al conjunto de Granada, y tratarán de extender su racha victoriosa en la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División.



La tribu, que cerró en el cuarto lugar la primera vuelta, invirtió los papeles y en este momento acumula tres victorias consecutivas, la última gracias a jonrón de Mario Holmann en el décimo episodio contra los Tiburones.



Aunque el equipo está bateando y ha ganado, Julio Sánchez no deja de preocuparse, ya que sus relevistas han tenido dificultades para sostener considerables ventajas, a como les sucedió el domingo, cuando el Granada les empató el partido en el último tercio.



Ayer, el partido de reprogramación entre el Granada y Chinandega, fue pospuesto por segunda vez por la lluvia. Se iba a iniciar el quinto episodio cuando llovió fuertemente en Granada y el terreno no quedó en condiciones adecuadas para jugar. Este partido se realizará el miércoles 25 de junio en doble partido de siete episodios.



Lo notable del juego fue el pitcheo que realizaba Kenly Chang, quien lanzaba perfecto en cuatro episodios, con dos ponches. Norlan Canales fue el único que sacó la pelota del cuadro, y lo que parecía sería un imparable, se convirtió en out por una excelente asistencia del patrullero derecho Ernesto Garay, quien forzó en la inicial. Oscar Pantoja tiraba por Chinandega y permitía tres hits.



El otro partido programado para hoy será en Chinandega, en donde los occidentales esperan salir de su mala racha. Han perdido los dos partidos que han completado y les corresponde enfrentar nuevamente a los feroces bateadores del Matagalpa, en especial a Stanley Loáisiga, quien les bateó tres jonrones el domingo y completó seis en tres partidos, en un alarde de poder que lo instaló como co-líder jonronero.



Stanley nunca ha ganado un título de jonrones y la máxima cantidad que ha bateado es 11, que logró en las temporada del 98 y 99 con el Bóer y el Norte, cuando se jugaba con el bate de aluminio.