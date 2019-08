Padilla ante Kansas hoy

Vicente Padilla se medirá por primera vez esta temporada a Kansas City, tratando de lograr su octavo triunfo luego de fracasar en su último intento ante Tampa Bay cuando sufrió su tercer revés. Quizá sin merecerlo, pero con Scott Kazmir en la acera de enfrente, los Rangers no pudieron hacer nada con el madero y el relevo estuvo flojo.



El rival de hoy (6:10 p.m.) será Kyle Davis, quien tiene apenas dos aperturas, pero un balance perfecto de 2-0 y efectividad de 1.54. En ninguno de los dos juegos ha permitido más de una carrera. Su primer triunfo fue ante Cleveland, y hace cinco días derrotó 2x1 a los Yanquis, limitándolos a una carrera y siete hits en 6.2 entradas.



En tanto Padilla tiene balance de 1-1 en su carrera ante Kansas y efectividad de 4.30, poco alentadora, pero al menos la última vez que se enfrentó a ellos, el cinco de septiembre de 2007, consiguió una victoria.



Pero el nica, convertido en el mejor lanzador de los Rangers, lidera al equipo en victorias (7-3), efectividad (3.73) y ponches propinados (57, más de seis cada nueve innings), y no es remoto pensar que podrá mantener la ferocidad de la mayoría de aperturas este año.



Para que el chinandegano opte a la victoria será clave mantener calmado los maderos de Mark Grudzielanek (.294, cinco hits en 17 turnos), David de Jesús (.429, tres en siete) y Mark Teahen (.429, tres en siete), el único que tiene jonrón contra Padilla.



Y esperar a que Josh Hamilton, líder en jonrones (17), empujadas (69), hits conectados (82) de la liga, junto a Milton Bradley, líder de bateo de la liga (.338) e Ian Kinsler, continúe feroz a la ofensiva para apoyar al nica, como lo ha hecho en casi todos los partidos.



Ayer los Rangers, con rally de cuatro carreras en el octavo y una en el noveno, le arrebataron el juego 6x5 a Kansas City, con victoria para Eddie Guardado (1-1). Kevin Milwood salió sin decisión a pesar de que dejó el partido perdido 5x1.



C.C. Sabathia, tirando para cinco hits, guió a Cleveland a un triunfo 1x0 ante Minnesota, que de paso fue la séptima lechada del zurdo en su carrera y el sexto revés seguido para los Mellizos.



Sabathia (4-8) retiró a los últimos 17 rivales, ponchó a cinco y no dio base en nueve innings. Scott Baker (2-1) fue el derrotado, admitiendo la única carrera en el primer episodio.



Pese al jonrón 505 de por vida de Manny Ramírez y el tercero en juegos consecutivos de J.D. Drew (9), los Medias Rojas de Boston cayeron 10x6 ante Baltimore, con Aubrey Huff disparando cuatro hits para empatar su propia marca y remolcar dos carreras claves para los Orioles.



Un día después de que los Rojos de Cincinnati se inspiraron con el jonrón 600 de Ken Griffey Jr. para ganar 9x4, San Luis respondió ayer de la misma forma con vuelacercas de Albert Pujols (16), Rick Ankiel (9) y Ryan Ludwick (15), para derrotarlos 7x2.



Un sencillo remolcador de dos carreras de Miguel Cabrera le dio a los Tigres de Detroit una victoria 6x4 sobre los Medias Blancas, que vieron frenada su racha de siete triunfos seguidos. Nate Robertson (4-6) permitió tres carreras y ocho imparables en 6.1 innings. Perdió José Ariel Contreras (6-4), que admitió 13 hits y seis carreras limpias en seis episodios.