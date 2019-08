Galos quieren arriesgar más

CHATEL-SAINT-DENIS, Suiza / AP.- Los jugadores de Francia quieren transmitirle al técnico Raymond Domenech su preocupación por el inoperante juego ofensivo del equipo tras el empate 0-0 ante Rumania en el debut de ambos en la Euro-2008.



Francia generó pocas llegadas en el lunes en Zurich y el defensor William Gallas cree que es necesario mejorar bastante para el encuentro el viernes ante Holanda, que pasó por encima 3-0 al campeón del mundo Italia y tomó el control del Grupo C.



“Estamos impacientes por reunirnos con el entrenador para hablar de lo que no funcionó. No fuimos capaces de crear muchas chances, creo que debemos hacerlo mejor. Sabemos que estamos obligados a ganar el próximo partido”, dijo ayer martes el defensor William Gallas.



Gallas destacó que “necesitamos puntos, debemos ganar. Por eso, debemos tomar más riesgos”.



Ante Holanda “trataremos de acelerar el juego y crear situaciones. Sabemos que no será fácil”.



Tal vez sea aún más difícil convencer a Domenech, quien prioriza la defensa por sobre el ataque. Pero Gallas cree que habrá un cambio.



“Jugamos con el freno de mano puesto y es una pena”, sostuvo Gallas, agregando que antes de cada partido Francia recibe la orden de no conceder goles por encima de todo.



Desde que llegó a la final del mundial de 2006, apoyado en una sólida defensa que sólo encajó tres goles en siete partidos, Les Bleus han perdido frescura ofensiva.



Gallas siente que eso debe cambiar rápido para derrotar a Holanda.



“Tal vez deberíamos tratar de cambiar nuestro estilo y jugar rápido para desestabilizar a nuestros oponentes. Más movimiento, pedir más la pelota. Vimos ayer (por lunes) que algo no estuvo bien”.