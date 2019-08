España y Holanda ilusionan

España, que goleó 4-1 a Rusia con un David Villa eléctrico, y Holanda, que dio una lección de fútbol total al campeón mundial Italia (3-0), son la ilusión de los amantes de la Eurocopa-2008, tras el estreno de las 16 selecciones, con Francia como uno de los puntos más flojos.



Al lote de los equipos que han regalado magia y buen juego también se pueden sumar a Portugal y Alemania, que confirmaron en su estreno sus ambiciones de buscar el cetro europeo en Suiza y Austria con actuaciones convincentes ante Turquía y Polonia (victoria 2-0 de ambos).



Una de las delanteras más peligrosas



Una vez más, en el arranque de una gran cita, España desató la 'Furia Roja' con la paliza que le dio a una Rusia "muy ingenua" según el seleccionador Guus Hiddink. Pero los españoles en realidad confirmaron que tienen una de las delanteras más peligrosas del Viejo Continente, con un Villa maravilla.



El 'Guaje' anotó una tripleta, hizo olvidar a Raúl González, es goleador del Europeo por ahora, revirtió su difícil temporada en el Valencia y apuntala su convivencia con Fernando Torres, el otro 'Niño' mimado de Luis Aragonés.



Pero España también mostró madurez para saber esperar el partido, dormirlo con su medular cuando era necesario (Xavi, Cesc al ingresar) y responder sin nervios en los momentos de apuro.



El as del momento, Crisitiano Ronaldo



El Portugal de Luiz Felipe Scolari dio la sensación de alcanzar madurez. Sabe que tiene al as del momento, Crisitiano Ronaldo, que explota cuando Deco, Moutinho o Nuno Gomes no encuentran la luz, pero también demostró que puede lastimar sorprendiendo con los embates de atrás, a imagen del gol de Pepe.



La primera actuación de la 'Mannschaft' fue como ver la punta del iceberg que se chocó el Titanic. Con un Michael Ballack maduro, regulando y distribuyendo, y temible tanques en punta (Klose y Mario Gómez), apenas exhibió que cuando acelera mata.



Además, en su repertorio táctico mostró variantes, una fortaleza física digan del pico de fútbol del Kaiser Beckenbauer para acelerar y seguridad en el veterano Jens Lehmann, pese a su temporada casi virgen en el Arsenal, donde fue suplente todo el año.



Si bien la 'Roja' llegó con el rótulo de candidato a la Eurocopa, Holanda no pero enseguida se anotó, con una clase de fútbol ante Italia, a la que le enseñó a modernizar su vieja táctica del contraataque, con un Sneijder brillante y un Gio Van Bronckhorst omnipresente, para salvar y para matar.



"Mostramos un fútbol total durante 90 minutos ante el campeón del mundo", afirmó el seleccionador naranja Marco Van Basten, que derribó el 'Muro de Berlín' italiano y abrió un foco de crisis en Italia, la gran decepción del torneo, porque además de fallar abajo, tampoco se apuntaló en el medio.



Roberto Donadoni ya dio a entender que hará cambios. Y lo mismo hizo este miércoles el seleccionador francés Raymond Domenech, quien tiene "cuatro dudas en cuatro puestos". Y no es para menos. Lo de Francia fue prácticamente lo más flojo del torneo, dentro del lote de candidatos.



Sin armador, con punteros impotentes y sin rebeldía ("Un empate no está mal para empezar" dijo Karim Benzema tras el 0-0 ante Rumania, con un solo tiro al arco en todo el partido), laterales que enredan el juego y un dispositivo que sigue siendo amarrete, pese a que eso dio frutos en Alemania-2006, Francia seguramente dependerá de que Thierry Henry o Franck Ribery froten la lámpara.



Ambos estuvieron desaparecidos en el debut Bleu: el primero por lesión y el segundo por falta de interlocutor.