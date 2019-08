Colón aprieta y Boston gana

La restauración del brazo derecho del dominicano Bartolo Colón no ha sido como la realizada en el David que se encuentra en Florencia, pero debe calificarse lo suficientemente buena para hacerlo retornar a las Mayores como un ganador.



Anoche, con los líderes del Este en la Liga Americana, Medias Rojas de Boston, imponiéndose 6x3 a los Orioles, Colón, que sólo ha perdido un juego, consiguió su cuarta victoria de la temporada y la 150 de su carrera, con pitcheo de cinco hits, siete ponches y sólo una carrera a lo largo de seis entradas, mostrando 3.41 en efectividad.



Después de dos campañas perseguido por las lesiones, el ganador de un Cy Young no pareció confiable para los Ángeles que lo soltaron, y Boston le ofreció la oportunidad de mostrar si estaba recuperado haciéndolo comenzar en Triple A. Poco a poco, sin pretensiones de volver a impactar, pero sí de mantenerse en pie de lucha, Colón ha ido entrando en confianza.



Un ataque de cinco carreras en el primer inning proporcionó a Colón el respaldo suficiente en un partido iluminado por jonrones de Mike Lowell y Jason Varitek, con el rescate 19 de Jonathan Papelbon.



En Anaheim, John Lackey superó a Scott Kazmir y aseguró su tercer triunfo desde su rehabilitación, por una derrota, al doblegar los Ángeles a los Rays 4x2 con el salvamento 27 del venezolano Francisco Rodríguez. Hey, ¿piensa este muchacho superar la barrera de los 50 y amenazar la marca de 57 en poder de Bobby Thigpen? No, no lo creemos.



¡Qué bien lució el derecho Félix Hernández con pitcheo de cuatro hits y ocho ponches en ocho entradas!, con sólo una carrera sucia en contra, para vencer 2x1 a Toronto, saltando sobre el esfuerzo de Shaun Marcun.



Los Mets de Nueva York, que no terminan de crecer pese a la fuerte inversión, se impusieron 5x3 a los Cascabeles de Arizona en 13 entradas, con faena monticular de Claudio Vargas (3-2) y el séptimo jonrón de Carlos Beltrán, en tanto los Cachorros, con el quinto jonrón de Fukudome y pitcheo de Ryan Dempster, derrotaron 7x2 a los Bravos de Atlanta.



Los Yanquis, con sus pies hinchados, cayeron 8x1 ante Oakland pese al jonrón 15 de Jason Giambi, y los Gigantes fallaron en el noveno inning para caer 1-0 frente a Colorado. Un gran duelo sostuvieron los abridores Tim Lincecum y Ubaldo Jiménez sin meter las narices en la decisión. Braden Looper (8-5) logró la primera blanqueada de su carrera al vencer los Cardenales 10x0 a Cincinnati. Looper lanzó para tres hits y cuatro ponches, y lo respaldaron los jonrones de Jason LaRue (1), Rick Ankiel (10) y Ryan Ludwick (16). Dos jonrones solitarios de Jorge Cantú (14) y uno con las bases llenas de Dan Uggla (19) en el noveno, le dieron la victoria a los Marlins 6x2 sobre los Filis.