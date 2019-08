Croacia desnuda a Alemania

Croacia ha desnudado con una merecida victoria por 2-1 a una Alemania incapaz de hilvanar algo de juego en el centro del campo y que sólo tuvo algo de mordiente tras la inclusión de Bastian Schweinsteiger, que terminó expulsado, víctima de la impotencia, en el minuto 92.



Lenta, espesa, sin capacidad de asociación y superada en número en el centro del campo, Alemania se encomendó en exceso a los balones por alto para crear algún peligro. Croacia, por el contrario, buscó el balón. Y el juego colectivo fluyó por las botas de Luka Modric -el fichaje del Tottenham de Juande Ramos cuajó un gran partido- bien secundado por Niko Kranjcar y Niko Kovac.



Los dos goles croatas nacieron de combinaciones en la banda. Las subidas de los dos laterales, Danijel Pranjic y Vedran Corluka, y su asociación con los extremos Ivan Rakitic y Darijo Srna, puso en aprietos a la defensa alemana una y otra vez.



De las botas Pranjic salió el preciso pase con el que Srna fusiló a Jens Lehmann en el primer gol en el minuto 24. Jansen, criticado por su actuación ante Polonia, se lanzó más al ataque y a él se debieron algunas buenas asistencias, pero falló en la cobertura de la llegada de Srna.



El segundo llegaría en el minuto 62. Un centro de Rakitic impactó en un defensa y su disparo acabó en el palo, Olic, que andaba al quite, sólo tuvo que empujar el balón. Lehmann no pintó muy bien en la acción.



Mientras, a base de fuerza, Alemania llegaba a la portería de Stipe Pletikosa. Un cabezazo de Mario Gómez a pase de Marcell Jansen en el 25 y un disparo de falta potente de Michael Ballack fue lo más peligroso de la

selección de Joachim Low.



Cristoph Metzelder, en el 38 tuvo otra gran oportunidad en un saque de esquina, pero su balón se fue alto. Sin embargo, si Niko Kranjcar hubiera tenido algo más de puntería, Croacia habría conseguido algo más en la

primera parte.



El media punta tuvo dos ocasiones clarísimas, especialmente la segunda, poco antes del descanso. Ivica Olic dejó de cabeza un balón a Kranjcar que acertó a rematar con fuerza al centro, pero el cuero lo atajó Lehmann.



Alemania trató de salir en tromba en la segunda parte con el jugador del Betis David Odonkor tratando de convertirse en un revulsivo que fuese capaz de cambiar el guión. No sirvió.



Croacia mantuvo el tipo atrás gracias a una buena colocación defensiva y probó fortuna al contragolpe. Sólo la inclusión de Schweinsteiger llevó el peligró. En unade las jugadas, Podolski remató a gol una dejada de cabeza de Ballack tras un pase de Lahm. El partido se enfangó al final con la expulsión de Schweinsteiger, muestra de una Alemania impotente.