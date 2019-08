¿“Chocolatito” a ensayar?

Luciendo un rostro que denota mucho trabajo en el gimnasio, Román “Chocolatito” González marcó sin problemas las 108 libras para medirse hoy a Juan “La Roca” Centeno, en una pelea que asegura el retador a la corona de las 105 libras de la AMB, ensayará las variantes que exhibirá en su combate por título ante Yutaka Niida en septiembre.



“Esperen un poco de lo que quiero hacer contra Niida, para eso me preparé. Voy a trabajar mucho mi jab para mantenerlo a distancia, a fajarme cuando lo necesite, y como el tamaño de Centeno es parecido al del japonés, creo que será una buena prueba”, dijo González, quien llevará la pelea estelar en el Casino Pharaohs Camino Real.



Centeno, que había prometido venía preparado para dar una mejor presentación que la que hizo ante el “Chocolatito” en 2006, cuando perdió por nocaut en siete rounds, no pudo marcar menos de 109.5 libras a pesar de sus tres intentos sobre la báscula.



Por esa razón fue multado con el 25 por ciento de su salario para pagarle a su rival, y mil córdobas más para la Comisión de Boxeo Profesional.



“La Roca” Centeno se veía frustrado, incrédulo porque no pudo dar las 109 libras, peso límite que incluía la libra de tolerancia que permite un combate pactado en 108.



González insistió en que quiere pelear en julio para mantenerse activo y trabajar cerca de las 105 libras, pero no descartó que viaje a Las Vegas a un gimnasio dirigido por el entrenador estadounidense Kenny Adames, quien fue director del equipo de su país en los Juegos Olímpicos, Seúl-88.



Otro que tuvo problemas con el peso fue Yáder Escobar, quien en su tercer intento dio las 105 libras, para medirse en la semiestelar a Héctor Elizabeth.



En los otros combates programados para hoy, Wilfredo Acuña se enfrenta a Gonzalo Mejía en 130 libras, Moisés Solís estará ante Harold Carvajal en 140, Mathias García con Carlos Aguilera en 129, Carlos Velásquez con Douglas Lira, quien también tuvo inconvenientes para marcar las 135 libras, y José Elizabeth se enfrenta a Reynaldo Cajina.