Italia y Francia se juegan su futuro en la Euro-2008

VIENA / AFP.- Italia y Francia, campeón y finalista del último Mundial de fútbol, después de sus tropiezos en su debut dentro del grupo C de la Euro-2008, se juegan su futuro en la competición hoy viernes en sus partidos respectivos frente a Rumania y Holanda.



Tras la humillante goleada sufrida ante Holanda (3-0) en su primer partido, la Italia campeona del mundo se juega su prestigio y su futuro en el torneo contra una Rumania sin presión, en Zurich.



Para los azzurri, las cosas son simples: una victoria y todo es posible todavía, un empate y todo se convierte en extremadamente difícil, una derrota y todo habrá terminado, por lo que deberán estar poco pendientes del otro partido, Francia-Holanda.



"Es todo o nada, cara o cruz", ha resumido el lateral Gianluca Zambrotta. "Sabemos que no podemos fallar. Hay que levantarse y vencer, jugando bien o mal, eso no importa", señala Luca Toni.



Tras la mala presentación del lunes ante Holanda, donde nada funcionó, son esperados cambios en los campeones del mundo.



En el centro del campo, De Rossi debe aportar su dinamismo. Adelante, Alessandro del Piero, máximo goleador de la Serie A, podría ser alineado de entrada en punta al lado de Toni, ya que es obligatorio marcar.



Como contra Francia (0-0), Rumania se aplicará a no recibir ningún gol, por lo que los italianos deben buscar el sello de efectividad que siempre los ha caracterizado. Contra Holanda tuvieron ocasiones, pero ninguna entró.



"Vamos a transformar la vida de los italianos en un infierno", asegura el capitán rumano Chivu.



Francia, que se mide en Berna a Holanda, tras su pálido empate contra Rumania en el estreno (0-0), quiere seguir vivo, aunque tendrá enfrente a un equipo que goleó a Italia.



Una derrota ante Holanda y una victoria de Rumania contra Italia en el otro partido dejarían prácticamente fuera de la Eurocopa a Francia.



Una victoria colocaría a Holanda en cuartos de final, pero los "oranje" no quieren caer en el optimismo desmesurado.



"La fiesta es para los aficionados, el entusiasmo para la prensa. Nosotros estamos con los pies en el suelo", asegura Wesley Sneijder.



El delantero francés Thierry Henry, ausente contra Rumania, se ha recuperado de una contractura en un muslo y debería jugar.



En los holandeses, el atacante del Real Madrid, Arjen Robben, se ha recuperado de una leve elongación en los aductores y podría entrar contra Francia, igual que Robbie Van Persie, también recuperado de unas molestias.



Holanda, que siempre ha apostado por un 4-3-3, ha cambiado con Van Basten desde febrero a un 4-2-3-1. Pero con este dispositivo, los campeones del mundo italianos fueron barridos el lunes.