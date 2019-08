Alessandro del Piero, ¿el salvador azzurro?

Zurich / AFP.- El histórico atacante Alessandro del Piero, que fue suplente en el debut europeo, es el hombre señalado para convertirse en el salvador de Italia ante Rumania, hoy en Zurich, tras el despiste azzurro con Holanda (3-0), en el estreno de la Euro-2008.



Un gol, una asistencia o un gesto mágico que relance al campeón del mundo es lo que espera Roberto Donadoni de "Ale", el jugador más experimentado de la Nazionale (87 selecciones, 27 goles), de 33 años, presente en todas las fases finales, Copa del Mundo y Eurocopa, desde 1996.



En 1970, Gianni Rivera había marcado el cuarto gol de la semifinal del Mundial ganado contra la RFA (4-3 en alargue), un encuentro que se recuerda como el "partido del siglo".



En octavos de final del Mundial-94, Italia había sido dominada durante una hora por Nigeria, pero en el minuto 88, Roberto Baggio surgió para igualar antes de aumentar la cuenta en el alargue (2-1).



Y luego, hace dos años, los azzurri no se hubieran consagrado campeones del mundo sin la sangre fría de Francesco Totti, que anotó de penal en el último minuto contra Australia (1-0), en octavos de final.



Rivera, Baggio y Totti son ejemplo famosos para Del Piero, cuando prácticamente sólo un éxito puede asegurar el futuro de Italia en la prueba.



Sin embargo, el atacante de la Juventus nunca ha sido titular a los ojos del seleccionador Roberto Donadoni.



Hace algunos meses, el punta ni siquiera iba a ir a la Euro. Tras un partido malo ante Francia en septiembre, el DT no lo volvió a llamar.



Pero después Del Piero hizo una de las mejores temporadas de su carrera, terminando como máximo goleador (21 tantos), algo que no pudo desoír Donadoni.



Hoy, frente a la situación de urgencia, el seleccionador podría echar mano del recurso experimentado de Del Piero, que cuando entró contra Holanda generó las situaciones más peligrosas de la Nazionale.



Para “Ale”, su historia con los azzurri es tortuosa desde 1995, entre titularizaciones y suplencias más o menos largas. Pero ahora, nadie duda que puede ser el hombre ideal para romper el candado rumano, ese que amargó al subcampeón mundial Francia.



Por lo menos la prensa italiana lo hizo notar este jueves por la mañana. La Gazzetta dello Sport puso una foto de él en tapa, mientras que la Stampa afirmó que Del Piero es "el elegido del pueblo".