Deco, sombra de Ronaldo

GINEBRA / AFP.- Mientras Cristiano Ronaldo acapara todos los focos de la selección portuguesa, primera clasificada para cuartos de final de la Euro-2008, el centrocampista de origen brasileño Deco pasa casi inadvertido, aunque sea el alma y cerebro del equipo.



"Ha sido el mejor jugador de Portugal. Es el cerebro de este equipo y estuvo presente en todos los goles y en otras acciones que nos complicaron el trabajo", dijo el seleccionador checo Karel Bruckner, tras la victoria portuguesa por 3-1, en que Deco anotó el primer tanto.



El ex jugador del FC Oporto llegó a la Euro tras una temporada aciaga en el FC Barcelona, en que fue abucheado en el último partido de la temporada en el Camp Nou y dejará el equipo este verano, en la operación de limpieza iniciada por los catalanes, junto a Ronaldinho y Samuel Eto’o.



La pista del Inter de Milán, con la llegada de José Mourinho, el entrenador con el que ganó la Liga de Campeones de 2004 con el Oporto, parece cobrar fuerza, aunque el jugador sólo ha dicho que quiere ir a Italia o Inglaterra, donde podría seguir a Luiz Felipe Scolari.



"Portugal no es sólo Cristiano Ronaldo, ya que tiene a grandes jugadores como Deco", anunció el turco Nihat Kahveci, que juega en el Villarreal español, antes del partido que enfrentó a ambas selecciones en la Euro, y en la que se impusieron los lusos por 2-0.



La prensa portuguesa lo ve como el alma del equipo. El Diario de Noticias mostró su desacuerdo con la UEFA, que eligió a Ronaldo como "hombre del partido" en la victoria contra la República Checa, señalando que el jugador del FC Barcelona "fue el portugués más creativo".



El diario deportivo Récord título la crónica con un título elocuente "Show Ronaldeco".



Todos estos homenajes llegan después de una temporada en la que ha recibido muchas críticas en España, y en la Euro está mostrando que no ha perdido nada de su talento.



"Mi papel con Portugal es el mismo que en el Barcelona, salvo que en la selección tengo a dos centrocampistas defensivos a mi espalda (Petit y Moutinho) que me permiten jugar con libertad", señaló Deco.



"Me siento mejor, aliviado", añadió, en referencia a una temporada difícil con su club (sólo 14 veces titular), sin lograr ningún título.



Deco ha demostrado que Ronaldo no es el único jugador portugués en marcar la diferencia.



"Hablé con Cristiano y le dije que cada uno debe intentar sus posibilidades. El peligro debe venir de diferentes jugadores", afirmó Deco.



Como su compañero, Deco es a veces tildado de egoísta en el terreno. Sobre este punto, el seleccionador Luiz Felipe Scolari defiende a su jugador.



"A veces es muy individualista, pero hay que aceptar que sus regates son útiles al equipo", dijo “Felipao”, que podría tenerlo de nuevo en el Chelsea la próxima temporada.