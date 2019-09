ECOS DE LA EURO 08

NO ES CIERTO.- Según Slaven Bilic, el técnico de Croacia, el fútbol alemán es robotizado, “no necesita pensar, lo que busca es atropellar, asfixiar, aplastar”. Aunque siempre ha graficado el fútbol alemán como poco creativo, muy apegado a esquemas, ha contado con jugadores inteligentes y conseguido esa flexibilidad que le vimos en el 70, 74, 86 y 90. Incluso, el último equipo de Klinsmann, sin muchos creyentes, funcionó muy bien... No subestimen a la tropa germana. En la Copa de 1954 fue goleada por Hungría 8-3, antes de ajustar cuentas en la gran final, derrotando precisamente a los húngaros... En 1974 fue vencida por el otro sector alemán, el de la RDA, y terminó coronándose, al doblegar a la fabulosa Holanda.





DIEGO CRITICA.- Maradona, quien ha sido su propio promotor como mejor jugador de todos los tiempos, aunque hay quienes nos inclinamos sin titubear por Pelé, considera que esta Euro-2008 ha carecido de buen fútbol. “Nada nuevo ni impresionante, todo previsible”, dijo el argentino... Hombre, qué problema. Lukas Podolski, quien ha marcado los tres goles de Alemania, podría no estar en la alineación de mañana contra Austria, juego que los germanos deben de ganar para evitar alteraciones en su sistema nervioso. Estará presenciando esa batalla la canciller Ángela Merkel.





CRISTIANO POR LOS 50.- Frente a República Checa, el as de espadas de Portugal, Cristiano Ronaldo, marcó su gol número 46 en la temporada de 2008, incluyendo todos los eventos. ¿Será capaz de llegar a los 50? España enfrenta a Grecia con una extraña duda: ¿abrirá Cesc Fábregas? Confirmado Fernando Torres por Aragonés, no es seguro que el formidable centrocampista que brilla en el Arsenal inglés entre en acción desde el arranque del juego... No importa lo que esté ocurriendo en la Euro el miércoles 18. Ese día, la atracción se va a concentrar en el duelo Brasil-Argentina, correspondiente al marco de las eliminatorias en el Grupo Suramericano... El ruso Lev Yashin fue colocado por un panel de expertos al frente de todos los arqueros que se han visto en estas Euro desde 1960.