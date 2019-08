“Furia Roja” a prueba

INNSBRUCK, Austria / AP.- Todo resultó más fácil de lo esperado para España en el debut ante Rusia. Ahora, ante un rival de mayor estatura como Suecia, tendrá la oportunidad de demostrar si aquello fue una casualidad o si definitivamente está para grandes cosas en la Euro-2008.



La “Furia Roja”, que goleó 4-1 en el estreno, se medirá hoy sábado ante Suecia, también triunfadora 2-0 sobre el campeón Grecia, en un duelo que podría asegurarle al vencedor el pase a los cuartos de final en el Grupo D.



Ambos equipos dieron sobradas muestras de su potencial ofensivo.



David Villa marcó tres de los goles en la victoria sobre Rusia y se convirtió en el primer jugador español en anotar una tripleta en una Eurocopa. En el otro bando, Zlatan Ibrahimovic cortó una racha de casi tres años sin empujarla a la red con la selección al anotar el primer tanto en el triunfo ante los griegos.



“Es un equipo difícil. Tienen buen contragolpe y grandes delanteros. Es definitivamente un rival para preocuparse”, admitió el técnico español Luis Aragonés.



Aragonés conoce bien lo bueno y lo malo del ataque sueco. Durante la clasificación, en la que ambos equipos compartieron el grupo, Suecia ganó 2-0 el primer duelo, pero la revancha fue para España con un categórico 3-0.



En la primera prueba, España mostró un circuito ofensivo bien aceitado, con los talentosos volantes Xavi Hernández y Andrés Iniesta en la gestación y adelante Villa y Fernando Torres, que pese a no convertir dio la asistencia para el delantero del Valencia en el primer gol.



Pero dejó algunas dudas en la última línea, especialmente por el sector derecho, donde Sergio Ramos, uno de los mejores del mundo en su puesto, estuvo extrañamente inactivo. Un dato a tener en cuenta ante dos delanteros peligrosos como Ibrahimovic y el veterano Henrik Larsson, pese a que no están en la mejor forma.



Ibrahimovic arrastra una molestia en la rodilla izquierda, mientras el ex delantero del Barcelona admite que todavía no está en óptimas condiciones físicas para un partido de la máxima competencia tras interrumpir su retiro de la selección después de dos años.



“Pasó mucho tiempo desde que jugué un partido a este nivel y por eso estoy más cansado de lo que debería. Pero me siento mejor, no me preocupa estar al ciento por ciento”, dijo el delantero, de 36 años.



Pero Lars Lagerback no puede decir lo mismo de quienes respaldarán a sus dos delanteros.



El volante Christian Wilhemsson será baja por un desgarro en el muslo izquierdo que sufrió ante Grecia, mientras el defensor Niclas Alexandersson se autoexcluyó del partido ante España por una molestia en el gemelo derecho.



“Creo que vamos a estar bien”, aseguró Sebastián Larsson, candidato a ocupar el lugar de Wilhemsson. “Sabemos que debemos tener mucha paciencia ante España. Manejar el balón y no cederles espacios porque ellos lo pueden aprovechar muy bien”.



La otra opción para Lagerback, aunque más arriesgada, es retrasar al delantero Johan Elmander.



Para ambos, un triunfo les garantizaría el pase a los cuartos de final, dependiendo del resultado posterior entre Grecia y Rusia. España, que ganó su primer y único título importante en la Eurocopa 1964, no pasó la ronda de grupos en la última edición de 2004.



Los suecos prefieren los tres puntos, pero no miran mal un empate.



“Uno siempre quiere ganar, pero nunca se sabe. Depende de cómo se dé el partido”, dijo Larsson.