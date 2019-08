Campeón Grecia busca “oxígeno”

SALZBRUGO, Austria / AP.- Grecia jugó un solo partido en la Euro y quedó muy cerca de resignar el trofeo conseguido hace cuatro años.



Tras perder 2-0 en el debut ante Suecia por el Grupo D, los campeones vigentes no tienen margen para el error en el duelo ante Rusia hoy sábado en el estadio Wals-Siezenheim.



“Es un partido muy importante. Si perdemos, estamos fuera. Todos lo sabemos”, aseguró el goleador Dimitris Salpingidis. “Haremos todo lo posible por una victoria en el próximo juego”.



Para Rusia, que perdió 4-1 ante España, otra derrota también le cerraría las posibilidades de avanzar a los cuartos de final, lo cual sería un duro golpe para su técnico Guus Hiddink. El holandés superó la primera fase de todos los torneos internacionales que disputó con distintos equipos.



Los rusos han sufrido bajas fundamentales en su ofensiva. El goleador Pavel Pogrebnyak fue marginado del torneo por una lesión en la rodilla izquierda, su reemplazante Roman Pavlyuchenko sufre una molestia muscular y está en duda, mientras el volante creativo Andrei Arshavin debe cumplir aún un partido de suspensión.



Grecia pareció apostar por el empate y no ofreció nada en ataque ante Suecia, lo cual le valió varias críticas a su técnico Otto Rehhagel por plantear un esquema defensivo con cinco defensores.



“Solamente tuvimos dos chances en los 90 minutos... Está claro que jugando así difícilmente podamos clasificar. El partido ante Rusia será como una final para nosotros. Tenemos que mejorar y jugar más al ataque”, reclamó el volante Yiannis Amanatidis.



Y ello les vendría como anillo al dedo a los rusos.



“Creo que el campeón europeo debería tomar más la iniciativa. Pero bueno, es su forma de jugar y tendremos que lidiar con ello”, reflexionó Hiddink.



Un dato los alienta: fueron el único equipo que derrotó a Grecia en la Euro-2004. Además, tienen una foja favorable con cuatro victorias y sólo una derrota en ocho enfrentamientos.



“Queríamos ganar (ante Suecia) y tener un buen arranque, pero eso no pasó. No estamos estresados, pero sabemos muy bien cuán importante es este partido”, comentó el defensor Sotiris Kyrgiakos.