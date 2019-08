“Italia fue superior y merecía ganar”

Zurich / AFP.- El técnico de Italia, Roberto Donadoni, estimó que su equipo mereció la victoria tras el 1-1 ante Rumania, por el grupo C de la Euro-2008, este viernes en Zurich, y criticó al árbitro noruego Tom Henning Ovrebo por fallos que consideró perjudiciales para la Nazionale.



"Tuvimos nuestras posibilidades, propusimos cosas, hubo voluntad, determinación y creamos muchas situaciones de gol frente a una gran defensa, pero Italia fue superior a Rumania y mereció ganar", comentó Donadoni.



Después, el ex internacional criticó duramente al árbitro.



"No tengo la costumbre de hablar de los árbitros, pero digamos que esto fue el colmo. Es divertido ver que los árbitros ven un jugador que no está en el campo de juego como Panucci (en acción del primer gol de Holanda en la derrota 3-0 del debut) y después un fuera de juego hoy (en el gol anulado a Toni al final del primer tiempo). Es un error", afirmó Donadoni.



De todos modos, el DT azzurro se mostró conforme por lo mostrado por su cuadro. "Se vio lo que siempre vi, un grupo que siempre estuvo presente. Contra Holanda terminó mal, pero el grupo nunca dejó de ser lo que es, y por eso felicito a mis jugadores, me saco el sombrero", añadió Donadoni.



Asimismo, el técnico defendió al lateral Gianlucca Zambrotta, que falló en el gol rumano regalando un pase a Mutu para que definiera solo ante el portero Gianluigi Buffon.



"Fue el único accidente y puede suceder. Hizo un gran partido y ese episodio no hará olvidarnos de todo lo bueno que hizo. Ahora tenemos cuatro días para prepararnos para el próximo partido y habrá que ir tranquilos a un duelo que será decisivo para nuestro futuro", concluyó el timonel italiano.