Confirman a Löw

TENERO, Suiza.- El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Theo Zwanziger, afirmó este viernes, un día después de la derrota de la Mannschaft contra Croacia (2-1, Grupo B), que el seleccionador Joachim Löw conservará su puesto, pase lo que pase tras la Euro-2008.



"Poco importa lo que pase, Joachim Löw seguirá siendo nuestro seleccionador hasta 2010, no hay ninguna otra alternativa a él", declaró Zwanziger a la agencia alemana de información deportiva SID.





Eusebio molesto

NEUCHATEL, Suiza.- El legendario Eusebio está desilusionado con la partida del técnico de Portugal Luiz Felipe Scolari al Chelsea después de la Euro. Miembro de la delegación portuguesa en la Euro-2008, Eusebio le deseó buena suerte a Scolari en su nuevo trabajo, pero hubiera preferido que se quedara.



“Él es un buen amigo y le deseo toda la felicidad”, dijo este viernes. “Es una pena que no dirigirá al equipo hasta el mundial 2010 de Sudáfrica. Creo que debieron hablar con él para ver si se podía quedar”, agregó el mejor jugador portugués de la historia.



Eusebio cree que Portugal puede ganar por primera vez la Euro y que Cristiano Ronaldo luego será elegido el mejor jugador del mundo.



Conocido como la “Pantera negra” por sus actuaciones en la década de 1960 con el Benfica y Portugal, Eusebio lideró el seleccionado que finalizó tercero en el mundial de 1966.



En 1998, un panel de 100 expertos convocados por la FIFA lo incluyó en el “Hall de la Fama” de los diez mejores futbolistas de todos los tiempos.



Eusebio jugó 64 partidos para Portugal y anotó 41 goles.





Vastic, goleador más veterano de la Euro

VIENA.- El volante de Austria, Ivica Vastic, agregó un nuevo capítulo a los libros de historia de la Eurocopa al anotar el penal que le dio el empate a su equipo ante Polonia.



Con 38 años y 257 días, Vastic no es sólo el jugador de mayor edad que compite en el torneo, sino que se convirtió en el más veterano en anotar un gol al superar el récord del portugués Nené, que con 34 años y 213 días había marcado en la victoria 1-0 sobre Rumania en la Euro 1984, informó la UEFA.



Vastic ahora necesita otros cuatro años, si quiere convertirse en el goleador de más edad de todos los torneos importantes, el cual es propiedad del camerunés Róger Milla, con 42 años y 39 días, desde el mundial de 1994.





Arquero suizo Zuberbühler se retira

FEUSISBERG.- El portero suplente de la selección de Suiza, Pascal Zuberbühler, anunció este viernes el final de su carrera con el equipo nacional al término de la Euro-2008 de fútbol (7-29 de junio en Austria y Suiza). "Tras nuestro tercer y último partido contra Portugal (el 15 de junio en Basilea), no estaré ya disponible para el equipo nacional", declaró en la concentración suiza de Feusisberg.



Zuberbühler, de 37 años, juega actualmente en el Neuchâtel Xamax (1ª división suiza). En su carrera cuenta con 50 encuentros como internacional, siendo titular de la selección entre 2004 y 2007.