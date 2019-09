Nada prohíbe a Holanda jugar con suplentes ante Rumania

La UEFA dijo el sábado que ninguna regla prohíbe a Holanda jugar con suplentes ante Rumania la próxima semana, en un encuentro que podría definir la suerte de los finalistas del último mundial Italia y Francia en la Eurocopa.



Holanda, con sus resonantes victorias 3-0 ante el campeón del mundo Italia y 4-1 sobre Francia se aseguró el primer lugar y la clasificación en el Grupo C. Esto la deja completamente liberada para su compromiso del martes ante Rumania, que tiene dos puntos, uno más que la azzurra y Les Bleus.



Si Rumania venciera, pasaría a la segunda ronda del torneo sin importar el resultado entre los otros dos integrantes de la zona.



El director de comunicaciones de la UEFA William Gaillard dijo que no habían sido contactados por Italia o Francia para expresar alguna preocupación ante la posibilidad de que Holanda rote a sus jugadores.



Sin embargo, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giancarlo Abete, manifestó el sábado que ''es una preocupación natural y entendible. La credibilidad del torneo y del fútbol europeo están en juego''.



''Si tú ves la forma en que Holanda derrotó a Italia y a Francia, el partido ante Rumania debería terminar igual. Si no, tendremos que hacer una mirada profunda'', advirtió Abete.



Para la UEFA no hay razones para sospechar.



''En otras competiciones estuvieron en una situación similar. La mayoría de los equipos esperan no jugar por nada en el tercer partido. Nadie espera ver que un equipo clasificado juegue con los titulares. Es un hecho de la vida'', sostuvo Gaillard.



''Es obvio para un equipo que ya está clasificado y tiene garantizado el primer lugar en el grupo poner a los suplentes. Sucede en todos los torneos. No te arriesgas a tarjetas amarillas, tus mejores jugadores descansan, les das la oportunidad a otros jugadores de mostrarse. No va contra las reglas'', aseguró el funcionario.



Gaillard recordó el caso de la República Checa, que ya clasificada reservó a sus grandes estrellas como el arquero Petr Cech, Tomas Rosicky y Pavel Nedved, entre otros, y le ganó a Alemania 2-1, eliminándola en la primera ronda de la Euro 2004.



''Creo en la honestidad y la transparencia. Estos viejos debates no ayudan a nadie'', afirmó el técnico de Italia Roberto Donadoni.



Agregó que su colega de Holanda y ex compañero del Milan, Marco van Basten, ''es una persona honesta y competente. Lo conozco a él mejor que nadie aquí, sé qué esperar''.



Pero Abete insistió que si ello no sucediera, ''deberíamos revisar el formato del torneo''.