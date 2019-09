Un gol de Villa en el descuento acerca a España a cuartos de final

Un gol de David Villa en el descuento dio a España la victoria contra Suecia (2-1), en la segunda fecha del Grupo D de la Eurocopa de fútbol, este sábado en Innsbruck, y acercó al equipo de Luis Aragonés a cuartos de final de la competición.



El delantero del Valencia, que lidera la tabla de goleadores con cuatro tantos, marcó su tanto cuando pasaban dos minutos del tiempo reglamentario, después de que Fernando Torres adelantara a España en el 15 y Zlatan Ibrahimovic, en su segunda diana en el torneo, empatara en el 34.



"Lo importante es el equipo. Este es un trabajo del grupo. Estoy contento porque los cuatro goles que he conseguido han sido buenos para conseguir dos victorias", dijo Villa.



Cuando parecía que el partido terminaría en empate, Villa, nombrado mejor jugador del partido, agarró un balón largo lanzado por Joan Capdevila, se deshizo de Petter Hanson y marcó con un tiro cruzado.



"En esa situación sólo tienes dos posibilidades: disparar rápido para sorprender o aguantar la salida y eso fue lo que hice", afirmó el astuariano, cuyo gol su técnico, Aragonés, calificó de "imposible", por el ángulo difícil en que se encontraba.



Tras esta victoria, España lidera el grupo con seis puntos y puede certificar el pase a cuartos de final si Grecia y Rusia empatan este sábado en Salzburgo o se impone el equipo de la ex Unión Soviética, al que el conjunto de Aragonés venció en la primera fecha (4-1).



La selección de España se adelantó pronto en el marcador al anotar Fernando Torres el 1-0 en el minuto 15, tras una jugada de estrategia. Xavi sacó un córner en corto para David Villa, que tocó rápido fuera del área a David Silva, cuyo disparo fue desviado por el delantero del Liverpool.



Torres marcaba de esta forma su primer gol con la selección española desde el 12 de septiembre de 2007, cuando anotó en la victoria por 2-0 sobre Letonia, en eliminatorias para la Eurocopa, y su 16º tanto en 51 partidos internacionales.



La lesión de Carles Puyol, con un problema en la planta del pie, sustituido por el joven Raúl Albiol (22 años) en el minuto 24, puso nerviosa a la defensa.



Suecia se aprovechó de los desajustes en la zaga española tras ese cambio para acercarse con más peligro, hasta que Ibrahimovic empató en el minutos 34, al recibir en el área un pase de Fredrik Stoor y aprovecharse de varios errores de la defensa española, el último de Sergio Ramos, que no alcanzó a despejar.



"Hubo quince minutos en que nos contagiamos de sus pases largos y nosotros también jugamos así, y ese no es nuestro juego. En la segunda mitad, jugamos en corto y fuimos mejores. Creo que merecimos el triunfo", dijo Aragonés.



España pudo haberse ido al descanso con ventaja si el árbitro holandés Pieter Vink hubiera señalado un presunto penalti por empujón de Johan Elmander a David Silva.



Tras el descanso, Ibrahimovic, que arrastraba problemas en una de sus rodilla, dejó su puesto a Markus Rosenberg y Suecia perdió todo su poder ofensivo.



Aunque España también perdió llegada al área contraria, ya que Aragonés decidió quitar en el minuto 58 a los dos surtidores de balones españoles, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, para que entraran Cesc Fábregas y Santi Cazorla.



Pese a todo, España pudo marcar en el minuto 64, con una bonita jugada dentro del área entre Villa, Santi Cazorla y Torres, pero el disparo del delantero del Liverpool fue sacado cerca de la línea por un defensa.



Pero Villa tendría al final su recompensa. Feliz, tras el triunfo y el gol, se acercó a la grada y regaló su camiseta a su amigo Andrés, al que conoce desde niño y que hizo el viaje desde Sama de Langreo, en Asturias.