“Fue un gol de oro”

INNSBRUCK / EFE



El hasta hoy imparable delantero español, David Villa, quien en el descuento dio la victoria a España en el partido contra Suecia (2-1), reconoció que el tanto logrado vale casi más que los tres que hizo a Rusia en la primera jornada.



“Un gol de oro sin duda, porque aseguró el triunfo en un partido más complicado. Me dio muchísima más alegría, por el sufrimiento y por cómo estaba el partido. Se logró en un momento de mucha presión”, dijo el jugador del Valencia.



Villa indicó que el empate que registraba el encuentro “era muy injusto”. “Hemos sido los únicos en buscar el triunfo. Suecia sólo dejaba pasar el tiempo y parecía renunciar a la victoria. Es cierto que provocaron varias situaciones de peligro, pero mostraron desgaste y perdieron profundidad en sus ofensivas”, dijo.



“Los goles que acumulo es ahora lo de menos. Lo importante es que llevamos dos triunfos de dos partidos. Seis puntos que nos dan la clasificación prácticamente y con muchas opciones de ser primeros de grupo, que es lo que queremos”, concluyó el atacante de la selección española.



El técnico español Luis Aragonés subrayó que España fue justa vencedora ante Suecia, a pesar de que la victoria llegó en el tiempo de descuento; pero destacó que cuando “el gol no llega, se sufre”.



“Creo que fuimos merecedores de la victoria, aunque haya llegado al final. Excepto unos veinte minutos de la primera parte que nos hemos contagiado del fútbol en largo de ellos, hemos sido muy superiores. Aunque haya sido al final, fuimos merecedores al triunfo. Eso me hace sentir plenamente satisfecho”, insistió el seleccionador.



“En el fútbol hay que sufrir. Cuando no viene el gol se sufre y nosotros tuvimos que esperar mucho tiempo después que nos quitaron un penal por terminar el primer tiempo.



Eso hubiera simplificado nuestros problemas”, añadió el preparador madrileño.



Luis destacó la actitud del equipo tras el descanso. “Sobre todo me ha gustado la segunda parte. Fue necesario trabajar intensamente buscando el gol, sobre todo porque el adversario era de cuidado y estuvo mostrando su agresividad constantemente”, afirmó.



El seleccionador añadió que ahora “hay que enfrentar a Grecia que pese a ser eliminada es difícil, y seguramente buscará despedirse del torneo dignamente con un buen partido”. Aragonés anunció que habrá cambios respecto a los primeros partidos.



“Posiblemente habrá algunos cambios, algo que nos interesa, porque hay jugadores que se lo merecen y quiero ver otras cosas”, dijo el técnico.



El también jugador español, Xavi Hernández, se marchó al hotel de concentración con la rodilla derecha hinchada y con la marca de los tacos por una dura entrada, aunque feliz por el triunfo de España ante Suecia, que afirmó “da una confianza tremenda”.



El centrocampista español mostró la rodilla derecha, en la que se pudo apreciar la hinchazón y las marcas que le dejaron los tacos. “Afortunadamente estoy bien. No entiendo por qué la entrada es a la altura de la rodilla y no ha ido a jugar el balón. Por suerte ha quedado sólo en el golpe”.



Ahora España está interesada en seguir impresionando al público y los expertos. Históricamente el equipo ha flaqueado después de algunos inicios a veces espectaculares, excepto cuando fueron capaces de ganar la Eurocopa en 1964.