Brasil a riesgo

Un momento difícil para el técnico brasileño Dunga: hoy enfrenta al líder de la zona suramericana, Paraguay, como visitante, y el miércoles a Argentina en casa. Paraguay con 10 puntos está delante de Argentina, que suma 9, y Brasil que se conforma con 8. Hace más de 200 días se detuvo esta eliminatoria que se reanudó ayer.



El conjunto paraguayo afronta un compromiso de esos que pueden ser bisagra: si le gana a Brasil y se consolida en la cima de la tabla, el tránsito hacia el Mundial de Sudáfrica se puede convertir en un trámite sin grandes contratiempos. No lo decimos sólo por los tres puntos que están en juego, también lo expresamos por el significado simbólico que tendría superar a Brasil.



Las cosas no son tan claras para Dunga, quien está con el agua en la pipa. Derrotas con Paraguay hoy y Argentina el miércoles en esta serie, seguramente terminarían con su despido.



No sería una situación irremontable para Brasil en las eliminatorias, pero lo dejaría fuera de la zona de clasificación, y eso es demasiado para el ego de Brasil. Dunga tiene que sumar para evitar problemas. Una serie de buenos resultados, como pasa en todos los lugares del mundo, lo dejarían fortalecido.



Lo que está claro, en definitiva, es que el entrenador tiene muy poco margen de error.





Argentina-Ecuador

Ecuador, con Sixto Vizuete confirmado en su puesto, va dispuesto a llevarse algún punto de Buenos Aires, y ante Argentina nada menos. Las recientes actuaciones de la Liga de Quito ante equipos argentinos, hacen que los simpatizantes ecuatorianos no vean como una misión imposible rescatar, al menos, un empate.





Sólo queremos decir al respecto que una cosa es que la Liga haya conseguido resultados positivos contra Arsenal, Estudiantes y San Lorenzo, y otra muy diferente en tener paraditos enfrente nenes como Riquelme, Gago, Verón (si es que Basile lo incluye), Maxi Rodríguez, Massi y Agüero.



Como esto es fútbol, decimos que todos los resultados son posibles. Pero convengamos que de diez partidos Argentina debería quedarse con ocho. ¿Será éste uno de esos dos juegos soñados por Ecuador?

Argentina, por su parte, humilló a México con un clarísimo 4-1, y empató 0-0 con Estados Unidos en un partido muy pero muy aburrido, en donde apareció muy poco de lo bueno que el equipo había hecho contra los mexicanos.



El equipo de Basile será: Abbondanzieri, Burdisso, Demichelis, Heinze, Zanetti, Mascherano, Gago o Verón (nos inclinamos por Gago), Maxi Rodríguez, Agüero, Riquelme y Messi. Celebramos que Basile haya tomado la decisión de no poner un nueve de área. Ecuador iría con: Cevallos; Campos, Hurtado, Espinoza, Mina, Guerrón, Castillo, Valencia, Méndez, Ayoví y Tenorio.





Bolivia-Chile

Por último quedan dos equipos que necesitan el éxito casi como un hombre pide oxígeno. Bolivia marcha última y Chile se quiere recomponer del durísimo 3-0 que sufrió en Santiago de Chile, en la última fecha de las eliminatorias.



Platiní Sánchez ya anunció que tomará precauciones especiales si juegan los delanteros Alexis Sánchez y Humberto Suazo, ambos en duda por lesiones diversas. Chile le ganó 2-0 a Guatemala y empató 0-0 con Panamá, en resultados que suenan poco alentadores de cara al futuro.



Al Bielsa le preocupa, como a todos los humanos que no viven en La Paz, el asunto de la altura. Pero bien vale recordar que la Federación Chilena, en un gesto que la honra, fue la primera que anunció que iba a jugar en La Paz, más allá de las disposiciones que tomara la FIFA sobre el asunto de actuar a 4 mil metros sobre el nivel del mar. Por lo pronto, Chile se prepara en los 2,600 metros de Calama desde hace unos días, para amortiguar algo el problema atmosférico.