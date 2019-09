A despejar dudas

NUEVA YORK/ AP.-



La repetición instantánea podría establecerse pronto en las Grandes Ligas.



En una reacción más rápida de lo esperado y ante una ola de malas decisiones arbitrales, los directivos de las Grandes Ligas quieren poner en efecto para agosto la repetición de jugadas en disputa sobre cuadrangulares, con el objetivo de afinar el sistema para la postemporada.



El mes pasado, luego que el puertorriqueño Carlos Delgado de los Mets de Nueva York, y Alex Rodríguez de los Yanquis de la misma ciudad, perdieron sus cuadrangulares por malas apreciaciones arbitrales, los umpires dijeron que estaban abiertos a una discusión sobre la repetición instantánea.



“Todos estaríamos a favor de escuchar cualquier propuesta que pudieran hacer”, dijo entonces el veterano umpire, John Hirschbeck, Presidente de la Asociación Mundial de Umpires.



Los Umpires, sin embargo, siguen inflexibles en su postura de no querer que se utilice la repetición para revisar jugadas cerradas en las bases o para las decisiones sobre bolas y strikes.



Las Grandes Ligas y el sindicato de umpires necesitan llegar a un acuerdo antes que se implante la repetición, y ambas partes ya comenzaron a tratar el tema.



Previamente se pensaba que el sistema de repetición instantánea sería probado primero en la Liga de Otoño de Arizona, y después en el Clásico Mundial de Béisbol de 2009.



“El juego lo necesita y pienso que lo necesita pronto”, dijo el lanzador de los Cachorros de Chicago, Jon Lieber, el viernes antes de un juego en Toronto.



“Con la tecnología actual no hay razón para que no sea una parte del juego”, agregó.



Jimmie Lee Solomon, Vicepresidente Ejecutivo para operaciones de béisbol de las Grandes Ligas, está presionando para que se establezca el sistema el primero de agosto; Rob Manfred, Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Laborales, sugirió el 15 de agosto.



“Todo es aún prematuro”, señaló el viernes Rich Levin, vocero de la institución. “No se ha tomado una decisión final”, apuntó.



USA Today reportó primero el viernes en su sitio de internet, que la organización de béisbol planeaba utilizar la repetición en esta temporada, señalando que las Grandes Ligas la quieren para el primero de agosto.



“No pienso que se necesite para nada, para ser honestos”, comentó el manager de los Cachorros Lou Piniella. “¿Cuántas veces se ve a los jugadores realizar errores? El béisbol (los directivos) ha hablado de acelerar el juego. Es todo lo que se oye.



De repente, ¿ellos quieren la repetición instantánea? Se va a tener juegos más lentos y más gente alterada en las tribunas”, agregó.



El comisionado Bud Selig decidirá a final de cuentas cuándo se establecería el sistema.



La NFL, NBA, NHL, algunos deportes universitarios y los torneos importantes de tenis, utilizan la repetición de varias formas.