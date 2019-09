Estelí y Ferreti adelante

Mientras en el Estadio Independencia el Real Estelí le asestó un duro golpe, casi de muerte, al Diriangén con la goleada 3x0, en el Estadio Olímpico del IND, el Walter Ferreti vencía 1x0 a un Deportivo Ocotal que hizo poco por merecer algo distinto, en el inicio de las semifinales del Torneo de Clausura.



En Estelí, los locales demostraron por qué ninguno de los clasificados a las semifinales lo querían de rival. Apenas al tercer minuto anotaron el primer gol con centro de Elmer Mejía, que encontró a Ricardo Vega, quien puso 1x0, en una señal clara de lo que pretendían.



Pero Diriangén también llegó a arriesgar aprovechando la movilidad de Ismael Reyes por la derecha y de Jorge Portocarrero adelante, que tuvieron incluso para nivelar, y sólo porque el portero Carlos Mendieta se los impidió no lograron hacerlo.



El duelo se tornó bastante movido. Tanto que produjo la expulsión a Hoogly Corrales por detener deliberadamente a David Martínez, que venía dejando a cuantos defensores se le cruzaron en el camino.



Desde el minuto 28, Diriangén quedó con diez en la cancha, pero Estelí no lograba sacar ventaja hasta en el tiempo de compensación del primer período, cuando David Martínez puso el 2x0 con otra excelente jugada.



En el arranque del segundo tiempo, Estelí, al minuto 48, anotó el tercer tanto a través de Mejía para sellar la victoria 3x0, que dio para más, pero los delanteros estelianos echaron a perder algunas opciones tan claras como la de los goles.



En el IND la historia fue muy distinta. Ferreti se encontró con un Deportivo Ocotal que no quiso arriesgar, y jugando bastante atrás, llegó a esperar a los capitalinos.



Quizá lo mejor del partido fue el ambiente, con un público bullicioso que hacía más de lo que sus ídolos podían en la cancha.



Los rojinegros anotaron hasta en el minuto 75, con una excelente jugada de César Salandia que recibió un balón, se hizo un autopase y definió de primera para darle alivio a los suyos. El Ocotal careció de todo en la media cancha, y le facilitó las cosas al Ferreti en su defensa con sus mejores jugadores irreconocibles.



Los partidos de vuelta será este próximo domingo. Estelí viaja a Diriamba para enfrentar a los Caciques y el Ferreti tratará de rematar al Ocotal en el Roy Fernández, donde es más difícil doblegarlo.