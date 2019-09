Pitcheo hermético

Un día después de que el pitcheo del Bóer se vio flojo ante el Matagalpa, el manager Julio Sánchez recurrió a tres lanzadores jóvenes que sorpresivamente maniataron al Granada en tres hits, mientras Danilo Sotelo y Juan Carlos Urbina sellaban una cómoda victoria 5x0 en Granada, con cuadrangulares consecutivos en el quinto inning.



Elvis Noguera fue el primer pitcher del Bóer, lanzó tres episodios para un imparable sin carreras, y Rigoberto Martínez, que llegó a su relevo, estuvo mejor en ese mismo trayecto, pues sólo un hombre se le embasó (Melvin Bermúdez) por golpe.



Pero el abridor del Granada, Kenly Chang, no lucía mal. Sólo había permitido una carrera en el segundo con sencillos de Sandor Guido, Edgard Montiel y otro de Julio Vallejos, precedido por un batazo de Erick Morales que por poco se convierte en triple play.



Así estaba el juego hasta el quinto, cuando Chang abandonó el juego luego de un triple de Mario Holmann y de ponche a Edgard López. Sin embargo, Esteban Pérez llegó sólo para recibir un cuadrangular de Urbina en su primer envío, y por si faltara más, Sotelo le aplicó la misma dosis y lo mandó a las duchas sin ni siquiera haber entrado en calor.



Sánchez continuó con el sistema “Peralta”, que mantuvo en un hit al Granada hasta el octavo episodio, precisamente cuando tenía una entrada de lanzar Víctor Duarte, el mismo que fue sacudido por jonrones consecutivos de Jorge Luis Avellán y Justo Rivas el día anterior con el Matagalpa.



Duarte lanzó los últimos tres innings, permitiendo dos inatrapables sin trascendencia, en tanto el Bóer anotaba su última carrera en el noveno con hit impulsador de Urbina.



Martínez se llevó la victoria luego de tirar el cuarto, quinto y sexto innings sin hits, y la derrota fue para Chang.



El partido entre Chinandega y Matagalpa, que estaba programado en Chinandega a las 11:00 a.m., no se realizó porque estaba jugando el equipo VCP, que consiguió ayer el título del fútbol de Segunda División y confirmó su ascenso a la Primera División.