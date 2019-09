Este Brasil preocupa

ASUNCIÓN / AP



Pese a jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, Paraguay derrotó ayer domingo 2-0 a Brasil y se ratificó como líder de las eliminatorias de Sudamérica para la Copa Mundial.



En tanto, Argentina en una pobre actuación y con gol de Rodrigo Palacio en el descuento, se salvó de una humillante derrota para empatar ayer con Ecuador en las eliminatorias mundialistas.



Patricio Urrutia convirtió a los 69 para Ecuador e igualó Palacio, recién ingresado, cuando se jugaban dos de los cuatro minutos del tiempo de reposición.



El técnico ecuatoriano Sixto Vizuete desplegó un esquema táctico defensivo a ultranza que le dio sus frutos: Jugar a no perder, es tan lícito como jugar a ganar.



A todo esto, astros de talla mundial como Lionel Messi y Sergio Agüero poco hicieron para vulnerar a la firme retaguardia ecuatoriana, que incluso arrancó el segundo tiempo jugado mejor.



En Asunción, goles de Roque Santa Cruz y Salvador Cabañas a los 26 y 49 minutos le dieron la victoria a Paraguay, que llegó a los 13 puntos tras cinco fechas. Acumulan 11 goles a favor y uno en contra.



Los “guaraníes” jugaron en inferioridad numérica desde los 47, cuando su lateral derecho Darío Verón fue expulsado por doble tarjeta amarilla.



Pero los brasileños no supieron aprovechar la ventaja, claramente acusando la ausencia de su astro Kaká. El mediopunta del Milán no fue convocado debido a que se recupera de una operación en la rodilla.



Ni Robinho, Luis Fabiano ni Adriano pudieron producir daño en la defensa local.



Paraguay cumplió al pie de la letra el plan táctico elaborado por su técnico argentino Gerardo Martini: atacar sin cesar desde el comienzo. Para ello incluyó a tres delanteros como titulares, con Nelson Haedo Vald