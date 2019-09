Aquel Pelé asombró

EL PAÍS



Su madre no quería que fuera futbolista, y el sicólogo de Brasil en el Mundial de Suecia aconsejó que no jugara. Pero los veteranos convencieron al técnico y Pelé inició un camino hacia la leyenda. Ayer 15 se cumplió medio siglo de su debut mundialista

“Pelé es demasiado infantil. Carece de espíritu de lucha”. João Carvalhaes, sicólogo de la selección brasileña en el Mundial de Suecia 58, desaconsejó la participación de Pelé en el partido decisivo contra la Unión Soviética. Brasil no funcionaba. Había ganado a Austria (2-0) y empatado a cero con Inglaterra. Pelé, además, arrastraba una lesión de rodilla de la que no estaba del todo recuperado. Pero el seleccionador, Feola, decidió apostar por dos jóvenes talentos: Garrincha y Pelé. Sin saber que estaba a punto de ver nacer a dos mitos.



Uno de ellos, apenas un niño de 17 años, siete meses y 23 días, que se preguntaba por qué en aquel torneo sueco sólo había jugadores negros como él en la selección brasileña. “Cuando el 15 de junio de 1958, hace 50 años, fui al estadio Nya Ullevi de Gotemburgo, había 50,000 personas con ganas de ver al pequeño niño negro que llevaba el número 10. Muchos me vieron como una especie de mascota en comparación con el físico enorme de los rusos”, recuerda en su autobiografía Edson do Nascimento, que perdió ese día dos ocasiones de gol. Estaba tenso. Y se sintió insatisfecho pese a alcanzar los cuartos con dos goles de Vavá. Los esperaba Gales. Pelé marcó el único tanto, el más importante de su carrera. “Me dio a conocer en el mundo”.



Lo mejor estaba por venir. En las semifinales pulverizó a la Francia de Fontaine, el delantero que todavía posee el récord de goles en un Mundial (13). Pelé hizo explosión marcando tres goles en el triunfo por 5-2 que puso a Brasil en la final ante Suecia.



El fútbol espectacular de la selección, con un 4-2-4, levantó expectación. Y el 29 de junio, por la mañana, cayó una tormenta sobre Estocolmo. Brasil vistió de azul. Suecia, de amarillo, ante 49,737 espectadores. Mientras sonaban los himnos, Pelé tuvo una visión de su padre, Dondinho, en casa, escuchando la radio, nervioso y orgulloso de su hijo. Liedholm, delantero del Milán, adelantó a Suecia. Empató Vavá. Volvió a marcar Vavá. Y a los 11 minutos de la segunda parte, llegó uno de los goles más famosos de la historia. Pelé le gritó a Nilton Santos que le cruzara el balón desde el extremo. Lo paró con el pecho, lo dejó botar mientras se le echaba encima Gustavsson. Levantó la pelota por encima del defensa y, tras desbordarlo, la voleó a las mallas. Zagallo marcó el cuarto, Simonsson redujo distancias, y Pelé, elevándose por encima de las torres suecas, cabeceó el 5-2. Había nacido una superestrella.



“Era un niño casi ya formado físicamente”, recuerda el gran amigo de Pelé, Pepe Macías, extremo izquierdo del Santos. “Tenía ya el arranque, las piernas fuertes y la velocidad. Saltaba muy bien, con los ojos abiertos, y le pegaba con las dos piernas. Le vaticiné a su padre que se convertiría en el mejor del mundo”.



En España, Bojan, también de 17 años, no disputa la Eurocopa porque está cansado. Bueno, Pelé tenía una gran personalidad y los veteranos, Nilton Didí, Nilton Santos y Gilmar, hablaron con Feola para convencerlo de que estaba preparado.



Efectivamente, lo estaba. Continuó para convertirse en el Rey, el mejor futbolista de todos los tiempos.