Alemania vence 1-0 a Austria y pasa a cuartos

El capitán Michael Ballack anotó un formidable tiro libre para darle al tricampeón Alemania el triunfo 1-0 el lunes ante el coanfitrión Austria y la clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa.



Ballack anotó a los 49 minutos en el estadio Ernst-Happel de Viena, por el Grupo A.



El primer puesto de la zona quedó para Croacia, que llegó al ideal de nueve puntos tras vencer 1-0 a Polonia en Klagenfurt.



Alemania, segunda con seis unidades, jugará el jueves en Basilea ante Portugal por los cuartos de final.



El volante del Chelsea, opaco hasta este compromiso, disparó un tiro libre desde 25 metros y lo clavó en un ángulo, dejando fuera del torneo al otro coanfitrión.



El duelo paralizó a ambas naciones, como si se tratara de una final y no la disputa por el boleto pendiente de la zona a los cuartos de final. En el estadio colmado en su capacidad para 50 mil espectadores, la canciller alemana Angela Merkel, las más altas autoridades austríacas y hasta el legendario tenista alemán Boris Becker se encontraban entre los presentes.



Presentado por la prensa austríaca como ''el Partido de todos los partidos'', las primeras víctimas de tanta presión fueron ambos entrenadores. En una situación poco vista, el alemán Joachim Loew y su colega austríaco Josef Hickersberger fueron expulsados por el árbitro español Manuel Mejuto González a los 40 minutos aparentemente por discutir entre ellos y con el cuarto referí situaciones del juego.



En el arranque, Alemania se mostró decidida a buscar el gol pese a que el empate ya le resultaba negocio.



A los cuatro minutos Miroslav Klose se escapó entre tres marcadores austríacos y le dio el pase a su compañero de ataque Mario Gómez, que de cara al arco le pegó pifiado a la pelota. De todas maneras, ésta casi se mete si no fuera por el despeje de cabeza sobre la línea del defensor Gyorgy Garics.



El lateral Arne Friedrich, quien reemplazó al lesionado Marcell Jansen en el único cambio que presentó el conjunto alemán respecto al que perdió 2-1 con Croacia, desbordó por derecha y pasó la pelota en busca del pie de Klose, pero esté no alcanzó a conectar.



El delantero devenido en mediocampista por izquierda Lukas Podolski, autor de los tres goles que hasta este partido había convertido Alemania en el torneo, apareció a los 23 minutos con un potente zurdazo desde fuera del área que puso a prueba los reflejos del arquero Juergen Macho.



Pero los germanos volvieron a caer en una de sus peligrosas lagunas y Austria, obligada a buscar el triunfo sí o sí para seguir en carrera, avisó con un fortísimo derechazo del volante Rene Aufhauser, que el alemán Jens Lehmann despejó al tiro de esquina a los 25.



A partir de ese momento, el partido cayó en un pozo.



Tal vez exasperados por lo poco que transmitían sus equipos en la cancha, ambos entrenadores perdieron la compostura y terminaron viendo el partido en las tribunas.



Apenas iniciado el complemento, la magistral pegada de Ballack dijo presente por primera vez en el torneo con potente derechazo de tiro libre.



Lo que siguió fueron intentos desesperados de los locales, que no pudieron concretar otra gesta ante su poderoso vecino, como hace 30 años en el mundial 1978 de Argentina, cuando le ganaron al entonces campeón defensor 3-2 y lo eliminaron.