Ecos de la Euro

LO IMPROBABLE.- De acuerdo con lo que hemos visto, es que Rumania derrote a Holanda. Sin embargo, no olvidemos que Holanda, igual que Portugal, no va a exponer a sus mejores hombres con el boleto de clasificación en el bolsillo... Consideren que Rumania fue líder de zona en la previa derrotando 1-0 a Holanda y empatando 0-0... Así que los naranjas no han podido hacer permeable en 180 minutos la defensa rumana... Con dos puntos, Rumania necesita vencer para escapar del vencedor entre Francia e Italia, nivelados en su incompetencia con sólo un punto... La única derrota sufrida por Italia en su zona fue ante Francia por 3-1... Hoy, una Italia un poco oxidada enfrenta a una Francia envejecida, necesitada urgentemente de una fotocopia de Zidane.



¿QUÉ LES PARECE?.- La poderosa UEFA distribuirá 184 millones de euros entre las 16 selecciones que compiten en esta etapa final. Sólo por participar, cada equipo asegura 7.5 millones de euros, más que lo invertido en el fútbol nacional desde que Cristóbal Colón lanzó el primer balón en nuestra tierra... Como es natural, Luis Aragonés, el técnico español, planea utilizar suplentes para enfrentar a Grecia... Eso sí, tendrá que alinear a David Villa, quien podría ser el goleador del torneo... El mítico Johan Cruyff no quiso comparar esta Holanda con los equipos del 74 y 78 que el jefeó... ¿Quién iba a pensar que Italia y Francia, campeón y subcampeón mundial, podrían ser eliminados en esta Euro-2008?.. “En fútbol nunca hay tiempo para llorar, sino para fajarse”, dijo el ex astro italiano Luigui Riva.



SE FUE MOLESTO.- Al seleccionador francés Raymond Domenech no le sentó nada bien que durante la rueda de prensa previa al encuentro ante Italia se le preguntara si tenía la sensación de que el de hoy podía ser su último partido como técnico del equipo, y se levantó y dio por finalizada la comparecencia con los periodistas. El entrenador, que en todo momento mantuvo su habitual ironía ante las preguntas de los informadores, no quiso hacer comentario alguno sobre la lesión de Patrick Vieira, un asunto que había sido tocado minutos antes por el propio jugador. “Estoy aquí para hablar del partido de mañana (hoy). Entiendo que Vieira esté frustrado por no jugar, yo también lo estoy. Pensándolo bien, a mí también me gustaría jugar ese partido”, dijo Domenech.