Rumania depende de su suerte

Berna, Suiza / AFP.- Rumania, la gran sorpresa del Grupo C de la Euro-2008, llamado "de la muerte", tiene la ocasión hoy martes en Berna de hacer añicos todos los pronósticos si vence a Holanda, en la última jornada de la llave, con lo que eliminaría de una tacada a Francia e Italia.



Tras sus dos empates contra Francia (0-0) e Italia (1-1), es el único de estos tres equipos que tiene en sus botas la clasificación al no depender de otro resultado.



Existe el interrogante sobre la actitud que adoptarán los holandeses en un partido sin interés para ellos. Pero una falta de compromiso ha sido descartada por ambas partes.



"A este nivel, todos los jugadores que entran en el terreno quieren ganar", afirma el defensa rumano del Getafe español, Cosmin Contra.



El seleccionador holandés Marco Van Basten introducirá lógicamente muchos cambios en su equipo, para que descansen sus mejores jugadores.



"Teniendo en cuenta algunos parámetros --el cansancio de algunos, las amenazas de suspensión--, alinearé el mejor equipo posible. Tomo el partido contra Rumania muy en serio", señaló el técnico.



"Si Van Nistelrooy no juega, lo hará Van Persie...", recordó Contra, advirtiendo que el banquillo holandés es también temible.



Los holandeses tienen un contencioso a resolver con los rumanos, que les plantearon serios problemas en la fase de clasificación, ya que en dos partidos la selección naranja no marcó ningún gol (una derrota por la mínima y un empate sin goles).



"En Constanza (en la victoria rumana por 1-0), fue un partido muy particular. Llovía, hacía viento, las condiciones fueron muy especiales. Tuvimos suerte", confesó el capitán rumano Cristian Chivu. "Es un momento especial para Rumania. Tenemos 90 minutos para hacer historia", añadió.



Chivu tiene la receta para contener el peligro holandés, que lleva siete goles en dos partidos: "Debemos esperar y ser pacientes". Frente a Francia e Italia, los rumanos demostraron que tienen una defensa sólida.





Equipos probables:



Holanda: Van der Sar (cap.) - Melchiot, Heitinga, Mathijsen, de Cler - De Zeeuw, Engelaar - Van Persie, Sneijder o Afellay, Robben - Huntelaar. Seleccionador: Marco van Basten.





Rumania: Lobont - Contra, Radu, Chivu (cap.), Tamas - Cocis, Codrea, Nicolita, Petre - Mutu, Marica. Seleccionador: Víctor Piturca.