Hace falta Zidane

VEVEY (SUIZA).-Francia "echa en falta a Zidane". Lo dice Frank Ribery, una de las estrellas de la actual selección gala, pero “huérfano” de la magia del “10”. “Su presencia era muy buena para todos”, dice el centrocampista galo. Francia necesita una victoria frente a Italia y que Rumania no se imponga a Holanda para alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa.





Ribery: “Él podía coger el balón y hacer tres goles”



"En situaciones como éstas se le echa mucho en falta, su presencia era muy buena para todos. Él podía coger el balón y hacer tres goles", señaló en referencia a Zidane, que precisamente disputo su último partido con los “blues” en la final del Mundial 2006 frente a Italia.



Asimismo, el jugador del Bayern de Munich, llamado a hacer olvidar el hueco dejado por el astro francés en el combinado galo, señaló que en las situaciones difíciles era "un lujo" tener a un jugador como Zidane, que "ayudaba a resolver cualquier problema".





Coupet: “Hemos perdido al gran capitán”



Por su parte, el portero titular de la selección francesa, Gregory Coupet, también se refirió a la falta en el equipo de Zidane, del que dijo que su retirada fue "una de las razones por las que Francia perdió 4-1 frente a Holanda o no pasó del empate contra Rumania".



Además, el guardameta francés consideró al ex madridista como "el gran capitán" y un jugador "muy difícil de reemplazar". "No es fácil encontrar un sustituto del mejor jugador del mundo. Estamos intentando reconstruir el grupo sin él, y ese es parte del problema", concluyó Coupet.