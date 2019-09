Chipper frente a Padilla

dplay@ibw.com.ni



El siempre imprevisible duelo mental pitcher-bateador será graficado esta noche en Arlington, Texas, cuando el llameante antesalista de los Bravos, Chipper Jones, todavía sobre los .400 puntos antes de los juegos de ayer, enfrente la combinación de astucia y poder que ahora ofrece el derecho nicaragüense Vicente Padilla, convertido en líder de la rotación de los Rangers.



Con su accionar en este 2008, Padilla que presenta balance de 8-3 en 14 inicios, con 3.89 en carreras limpias durante 85 entradas y dos tercios, se encuentra delante de los recientes ganadores del Cy Young, Jake Peavy, de los Padres, y C. C. Sabathia, de los Indios, en el puesto 26 del ranking de mejores abridores de las Mayores.



En la búsqueda de su novena victoria, con el derecho Tim Hudson en la colina de enfrente, un ganador de 20 juegos en la temporada de 2000, Padilla contará con el respaldo del líder de bateo de la Liga Americana, Milton Bradley (.329 puntos, con 15 vuelacercas y 48 remolques) y del artillero más explosivo del circuito, Josh Hamilton, al frente en jonrones y empujadas (18-73), y con .314 puntos de average.



Bradley, firmado como agente libre, y Hamilton, obtenido de los Rojos, han sido los grandes pilares ofensivos en la reconstrucción de los Rangers, que pretenden saltar sobre Oakland y retar a los Ángeles en la batalla por el banderín del Oeste, en tanto el crecimiento de Padilla lo ha convertido en el brazo más confiable de Ron Washington.



Frente a Vicente, el agitado Chipper registra .333 puntos, consecuencia de 11 imparables en 33 turnos, con par de dobles y un jonrón. El lead-off cubano Yunel Escobar, el ex Ranger Mark Texeira y los peligrosos Brian McCann y Jeff Francoeur, juntarán esfuerzos con Chipper contra Padilla.





YANQUIS SANGRAN.- Mientras Padilla calienta y Chipper Jones afina su swing en la jaula de bateo, las pretensiones de resurgimiento de los Yanquis recibieron una puñalada en el pecho con la pérdida del derecho taiwanés Chien Ming Wang hasta el mes de septiembre.



Quedarse sin Wang, ganador de ocho juegos, deja a los Yanquis con sólo dos abridores fuertes, el resurgente Mike Mussina (10-4 y 3.87) y Andy Pettite (6-5 y 4.64), con Joba Chamberlain multiplicando esfuerzos intentando establecerse en la rotación lo más pronto posible.



Los jóvenes aspirantes, Phil Hughes, Ian Kennedy y Darrel Rasner, no han respondido a las expectativas, y el japonés Kei Igawa ha resultado frustrante. Colocados sobre los .500 puntos con balance de 37-33, a cinco y medio juegos del líder Medias Rojas y persiguiendo a los Rays de Tampa, los Yanquis van a necesitar un brazo consistente antes del 31 de julio, así tengan que ceder el puente de Queens o el Centro Rockefeller.





CAE BOSTON

Dos jonrones de Ryan Howard (19), que remolcó cuatro carreras, y uno de Jimmy Rollins (6), respaldaron el pitcheo de Cole Hamels (7-4) y a los Filis de Filadelfia, que se impusieron 8x2 a los Medias Rojas de Boston, derrotando a Bartolo Colón (4-2), quien soportó los tres jonrones y cuatro carreras en cuatro episodios. Dustin Pedroia (6) y J.D. Drew (12) jonronearon por Boston.