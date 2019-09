VCP se viste de Primera

Con esfuerzo, sudor, garra y con el canto de “luchar para triunfar. Luchar y nunca desmayar”. Un lema repetido casi de forma tácita por todo el plantel, la Fundación y por los fieles seguidores de este VCP que será actor los domingos en el máximo nivel de competencia del balompié pinolero. Cuando el resultado de ida le fue adverso y las ideas no alcanzaron, pusieron la fuerza y las ganas para pelear y conseguir llegar a la meta.



VCP festejó con su público la contundente victoria 3-1 sobre Xilotepetl, que fue digno rival, pero que en la vuelta no pudo con el poderío de la maquinaria chinandegana, que vio concretado el sueño de coronarse y ascender a la Primera División.



Justo Berríos, que anotó al minuto diez, y el hondureño Jorge Belarmino Reyes, con goles a los minutos 31 y 36, sellaron el triunfo, haciendo inútil el gol de Medardo Martínez al minuto 16 del complementario. Mientras los aficionados se desbordaron para celebrar el ascenso del VCP, algunos jugadores del equipo visitante lloraron la derrota.



“La Directiva me trajo para hacer goles y conseguimos el ascenso. Ha sido fundamental el apoyo de mi padre, mi cuñado, mi primo y familia, que están en Honduras. El equipo de Carazo fue un digno rival, pero resultamos mejores nosotros, y aquí estamos, listos para hacer buen trabajo en el fútbol de primer nivel”, expresó el catracho Reyes.



Por su parte, Justo Berríos expresó que su gol fue determinante porque mantuvo el ímpetu defensivo junto a Carlos Alonso, Mario Estrada, Rodbel Donaire, Alex Alonso, Ramón Castellón y compañía. El VCP registró más jugadas de peligro, con buena organización en la cancha y excelente fortaleza física, a pesar de que casi al terminar el desafío fue expulsado con tarjeta roja el jugador Adolfo Campos.



“En este terreno somos invencibles, no hemos perdido desde la Tercera División. El Xilotepetl fue un digno rival, pero tenía que ganar el mejor, y aquí estamos levantando el trofeo de campeones absolutos de la Segunda División”, dijo Berríos.



El juego fue dirigido por Eduardo Tobal ante la ausencia del técnico Eduardo Vidal Alonso, expulsado en el juego de ida registrado en el Estadio “Pedro Selva”, de Jinotepe, donde también fue sancionado el veloz Adrián Morales.



El estratega Alonso atribuyó el brillante desempeño del onceno chinandegano a la ayuda de Dios, a la unidad de los jugadores, la mayoría originarios de Chinandega, y a los miembros del cuerpo técnico.



Dijo que podrían reforzar el club en la Primera División con varios jugadores brasileños, cubanos y costarricenses.



Florentina Ordóñez indicó que el sueño de su hijo, Vicente Padilla, se cumplió con el ascenso del VCP. “De ese nivel no lo bajará nadie, rezo por él todos los días para que siga con su buena campaña, y que la Fundación continué apoyando a los pobres”, expresó la progenitora del big leaguer, quien se confesó devota del Señor de Esquipulas.