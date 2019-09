“Es difícil, pero se puede”

Los Ángeles / EFE.- El ala-pívot de los Lakers de Los Ángeles, Pau Gasol, ha recordado tras el quinto encuentro de la Final de la NBA, saldado con victoria local por 103-98, que si el conjunto californiano logra vencer el sexto partido, los Celtics de Boston sufrirán "una presión enorme".



"Estoy satisfecho por la victoria y por el trabajo hecho esta noche", ha admitido el español. "Ahora vamos por el sexto, que es tan importante como el de hoy. Somos conscientes de que va a ser muy difícil y que nadie lo ha hecho (remontar un 1-3) hasta ahora, pero se puede si hay voluntad y capacidad para jugar bien".



"Vamos partido a partido, y si conseguimos la victoria en el sexto, la situación será más complicada para ellos, lo cual nos favorecerá", agregó Gasol, que ha firmado su mejor actuación en la serie, con 19 puntos y 13 rebotes.



"Sí, ha sido el juego más completo que he hecho, he ayudado en diferentes facetas, no he perdido balones y he puesto tapones, a ver si podemos mantener este nivel", ha deseado el catalán. "Vamos a darlo todo y a poner todo el corazón, pero jugar en su casa va a ser complicado".



El internacional con España ha acallado a quienes criticaban su falta de protagonismo en ataque, aunque ha reconocido que no le suelen afectar ese tipo de comentarios. "No presto atención a las críticas porque los que jugamos somos nosotros", ha recordado.



"Somos los que sufrimos ahí fuera. Hoy hemos podido jugar bien y nos hemos sobrepuesto al golpe sicológico del partido anterior", ha continuado Gasol. "La victoria nos da moral y confianza".



El catalán, al igual que el resto de sus compañeros de equipo, ya sólo piensa en el próximo duelo, que se disputará hoy martes en Boston. "Ganar el sexto sería fundamental, nos abriría las puertas al anillo". El reto, no obstante, se antoja complicado. "No pensamos en la historia, sólo importa el siguiente partido", se ha centrado Gasol. "Por supuesto que creemos en nosotros y en nuestras posibilidades, aunque sabemos que es súper complicado ganar tres seguidos".



Sobre la labor de los árbitros ha preferido no entrar en críticas. "No van a pitar todos los contactos que ven, hay que luchar y olvidarse de si pitan o no, jugar a tope, da igual que empujen o te den, allí va a ser más duro aún", ha avisado.



Finalmente, ha apuntado una clave para frenar a Paul Pierce, que anotó 38 puntos, en Boston. "Es complicado pararle, hay que hacer un esfuerzo colectivo para que no sea tan efectivo y no entre tanto en la pintura ni tenga tantos tiros libres".