Riquelme es problema

Argentina jugó mal y empató a última hora con Ecuador. Enfrentando a Brasil mañana miércoles, hay preocupación: el equipo no tuvo ideas, no usó las bandas, no mostró sociedades, no... ¿No debió salir Riquelme?

En un día de fiesta, Argentina fue el padre una derrota. El gol de Palacio en el minuto 93 podría maquillar el rendimiento decepcionante de la selección, poner el foco en que se salvó una caída en el descuento. Pero sería una mirada vacía de concepto, atada al propio resultado, en fin, una falacia. Extrañamente, al equipo que juntó a Messi-Agüero y a Riquelme-Verón le faltó fútbol. Por eso no se puede festejar un empate, si hasta se temió por un silencio atroz. Perdimos.



La selección se partió en tres equipos y no jugó ni siquiera como uno. El de Verón, el mejor jugador de Argentina en su regreso, manejó la pelota con precisión en el inicio. El de Riquelme directamente fracasó: hubo momentos en los que lo saltearon, mientras él se movía un metro para acá y un metro para allá sin chance de ser receptor. Y el tercero fue el de Messi, que iba a tanta velocidad que sólo veía a Agüero por el espejo retrovisor. Por eso, y por propia formación inicial, Argentina de a ratos llegó sólo con dos ofensivos. Y se multiplicaron las preguntas...



¿Riquelme no puede salir nunca, ni siquiera el día que te acompaña hasta la puerta del funeral?

Basile mira con cara de "vos sos contra" al que se lo plantea, pero Román debió ser reemplazado. Si hasta Pekerman lo sacó con Alemania, ¿por qué ahora queda en cancha cuando al final ni se arrima a las pelotas paradas? ¿O no pasó eso en los últimos minutos? La tendencia exige ser riquelmista o antirriquelmista. Pero no: el 10 es el mejor futbolista del país. Eso no lo ata a los 90 minutos siempre. El técnico llegó a modificar varias veces el módulo táctico para no incomodar a su Maradona.



¿Verón anula a Riquelme? A diferencia de la Copa América, ahora la Bruja está bien y Román anda mal. El año pasado, el ídolo de Estudiantes cedió protagonismo a favor del equipo y de su retorno. Ayer fue el conductor desde su rol de doble cinco. Pese a eso, el Coco en el segundo tiempo lo adelantó justo a la posición en la que falló en Venezuela... ¿Para qué tocar al que mejor está?

¿Para amontonar volantes por el medio? Igual, el problema no es que debe jugar él o Riquelme, Riquelme o Messi, sino que deben aprender todos a ser un solo equipo. No se puede caer en la frase del técnico que dice que los muchachos no se levantaron bien. No hubo ninguna buena idea para despertarlos.



Pellegrini le llama las orillas; Simeone habla de las bandas. Que Argentina no haya utilizado ese sector no tiene nombre. No se puede jugar al fútbol sin abrir la cancha. Las pocas veces que fueron por los costados hubo peligro, pero Zanetti no sorprendió y Maxi jamás entró en calor. Así, el extremo izquierdo del equipo fue Heinze. La entrada de Palacio fue fortuita, por la lesión de Verón: el que debía jugar por afuera definió por adentro.



Un rato antes, Basile sí había comprendido que para jugar al pelotazo al centrodelantero no conviene que sea Agüero sino uno que sirva como faro. En la selección, el Kun todavía no es la estrella del Atlético. El problema es que tampoco aparece un gran 9, porque Tévez arranca de atrás en el Manchester y Crespo hace banco en el Inter. Igual, con el Jardinero se llegó más claro: tuvo dos de peligro de gol.



El combo lo completa un equipo con poca movilidad, sin sociedades, con varios jugadores de tres puntos que rescataron un empate con un Ecuador que confió en dos líneas de cuatro y alguna pelota a Guerrón. Si se piensa que Verón y Mascherano quedaron tocados, y que Demichelis llegó a la segunda amarilla, asusta que venga un Brasil enojado. Ojalá que ahora se enoje la selección.