Italia ganó otro clásico a Francia y se verá con España

Italia logró el billete a cuartos de final de la Eurocopa de fútbol al derrotar este martes en Zúrich (Suiza) a Francia por 2-0, con goles Andrea Pirlo, de penal, y Daniele de Rossi, y será el rival de España en cuartos de final, el domingo en Viena.



La selección campeona del mundo necesitaba ganar a Francia en la última jornada del Grupo C y que Rumania perdiera ante Holanda en el otro partido y ambas cosas se cumplieron, ya que la selección naranja se impuso en Berna por 2-0.



Los 'azzurri', que volvieron a ganar a Francia, igual que en la final del Mundial, jugaron con superioridad numérica desde el minuto 25 tras la expulsión del francés Eric Abidal, al hacer una falta a Luca Toni cuando era el último hombre, en la jugada que significó un penalti transformado por Pirlo.



Esa fue la jugada clave del partido, ya que Francia, con diez hombres y en desventaja en el marcador, se despidió de la victoria.



En la segunda mitad, Daniele de Rossi abultó el marcador en un partido en que Francia no tenía capacidad de reacción, con un tiro libre lejano en el minuto 62, que fue desviado con el pie en la barrera por Thierry Henry, descolocando a Gregory Coupet.



Pero Francia había empezado a perder el partido en el minuto 8, cuando perdió a su estrella Franck Ribéry por lesión. El jugador del Bayern Múnich fue sustituido por Samir Nasri tras recibir un golpe en el tobillo derecho de Gianluca Zambrotta, por lo que salió en camilla.



A ese golpe psicológico se sumó en el minuto 25 la expulsión de Abidal y el penalti transformado por Pirlo, en el entierro definitivo de Francia, que se vio incapaz de plantar cara con posibilidades a la selección azzurra.



Pese a todo, Thierry Henry pudo empatar en el minuto 33, cuando se quedó en buena posición tras recibir un pase adelantado, pero su disparo cruzado pasó rozando uno de los postes de Gianluigi Buffon.



Italia tuvo varias ocasiones claras en la primera parte que no fueron concretadas por un fallón Luca Toni, aunque la más clara fue un lanzamiento al poste de Fabio Grosso en un tiro libre en el minuto 44.



Holanda terminó líder del grupo con nueve puntos, seguido de Italia con cuatro, Rumania con dos y Francia con uno, que deja la competición en la primera ronda, en una repetición de lo que le ocurrió en el Mundial-2002, donde dejó la competición con cero goles.



Italia, como segunda del Grupo C, se medirá a España en cuartos de final, que juega el miércoles contra Grecia un partido de trámite, ya que tiene asegurada la primera posición en la llave D.



España ganó recientemente a Italia en un amistoso por 1-0, con un gran gol de David Villa, aunque el duelo del domingo en Viena servirá de revancha del partido de cuartos de final del Mundial de 1994, donde Italia se impuso por 2-1.