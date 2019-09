Holanda vence a Rumania y le da la mano a Italia

Una Holanda cargada de suplentes venció hoy 2-0 a Rumania, un resultado que le cayó de perillas para que Italia accediese junto a la ''Oranje'' a los cuartos de final de la Eurocopa.



Klaas-Jan Huntelaar, el delantero que entró por Ruud van Nistelrooy, despejó cualquier duda de que Holanda se iba a dejar ganar para no tener que cruzarse con Italia o Francia en las semifinales al marcar el primer tanto a los 54 minutos. Robin van Persie puso cifras definitivas a los 87 del partido jugado en Berna.



Holanda, que había asegurado el primer lugar del Grupo C tras las dos primeras fechas, cerró con el ideal de nueve puntos.



Italia, que venció 2-0 a Francia en Zurich, también avanzó con cuatro puntos. Rumania y Francia empacaron maletas.



En su partido más trascedental en ocho años, Rumania fue un equipo timorato y sin ambición. No atacó con garra y dependió en demasía de algunos destellos de brillantez de su delantero Adrian Mutu.



Italianos y franceses prendieron velas a una victoria de los holandeses, ya que cualquier otro resultado significa la eliminación de los dos finalistas de la pasada Copa Mundial.



Con todo y un equipo conformado por nueve suplentes, los dirigidos por Marco Van Basten se mostraron sin fisuras, aunque sin ser la máquina que despiadamente venció 3-0 a Italia y 4-1 a Francia en las dos fechas anteriores.



Rumania, inexplicablemente, dejó que Holanda tuviese el balón y se echaron atrás como si se conformaban con el empate.



En casi todo el partido, Maarten Stekelenburg, el reemplazo de Edwin van der Sar en el arco de Holanda, no fue exigido en serio en ninguna ocasión. En los minutos finales, Rumania desperdició un par de buenas oportunidades, pero nada.



Cuando Italia anotó a los 25 y Francia se quedó con 10 hombres, se hizo evidente que sólo servía ganar para Rumania. Pero eso no se plasmó en la cancha, ya que los rumanos cedieron la iniciativa.



Mutu, cuyo penal que marró ante Italia lo lamentará toda la vida, uno que pudo haber significado la victoria y la clasificación, fue el único que trató de abrirse paso en una férrea defensa de Holanda, aunque sin mucho peligro.