Ecos de la Euro-2008

PELIGROSO.- Encontrarse con Italia cuando está resurgiendo. En 1970, en México, lució muy mal en su grupo, y después se proyectó hasta la final contra Brasil; en 1982, con el factor Paolo Rossi funcionando en los últimos tres juegos, logró pasar sobre Brasil y ganar la Copa; recientemente, en 2006, volvió a mostrar su crecimiento... Ya veremos lo que muestra frente a la España de Villa, Torres, Cesc y Xavi en su próxima batalla... ¿Qué tanto afectará a la tropa de Donadoni las pérdidas de dos piezas tan importantes como Pirlo y Gattuso, figuras del Milán? La segunda gran atajada de Buffon en esta Euro la realizó sobre el disparo de Benzema, confirmando su clase excepcional... Qué bueno será ver al arquero español Casillas frente a Luca Toni, un verdadero tigre en el área.



UN GRAN DUELO.- Golpeado todavía por su derrota ante Paraguay, el equipo de Brasil recibe a su encarnizado rival Argentina. Los aficionados brasileños que están de acuerdo con la salida de Dunga, lamentan no poder contar con Kaká, que también estará ausente en Beijing de acuerdo al criterio del Milán, pero consideran que Ronaldinho ya cerró su ciclo con la selección... Uno piensa que Robinho, pese a sus habilidades, está distante de ser un líder, y que Diego no alcanza a tener la dimensión conseguida en el fútbol alemán... Con Argentina estará el electrizante Lionel Messi, y se espera la inclusión como titular de Rodrigo Palacios, quien logró el gol del empate contra Ecuador... Brasil-Argentina siempre es algo más que un partido, en cualquier momento y en cualquier torneo.



LO MEJOR.- Según Paolo Maldini, la espectacular remontada de Turquía ha sido lo mejor de esta Euro, y cree que se mantendrá en la cima de las evaluaciones... Luis Aragonés no se oculta detrás de su sombra y admite que no le gusta tener que verse las caras con Italia en cuartos de final... Después del naufragio de Francia, muchos jugadores no volverán a ser convocados por considerarse que cumplieron su ciclo, advirtiendo que será necesario tener calma para conseguir los relevos... El siempre extremista periodismo italiano ha devuelto la cabeza de Donadoni a su lugar, mientras sigue exigiendo la presencia de Alessandro del Piero para agilizar el ataque azul.