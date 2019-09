Por último boleto

Innsbruck / AFP.- Rusia y Suecia se disputarán el miércoles en Innsbruck el segundo puesto del Grupo D de la Euro-2008 de fútbol y por consiguiente el pase a cuartos de final de la competición, en un partido en el que los escandinavos tienen ventaja al servirles el empate.



España, que ganó sus dos primeros duelos, tiene asegurado el primer puesto de la llave y ya sacó su billete a cuartos, mientras Rusia y Suecia tienen tres puntos, ya que ganaron ambos a Grecia, pero los escandinavos poseen ventaja por una mejor diferencia de goles (+1 frente a -2). Por eso el empate les vale.



El punta sueco Zlatan Ibrahimovic, que salió en el entretiempo del duelo entre su selección y España (1-2), el sábado, por un dolor en una rodilla, debería poder enfrentar a Rusia.



"La situación es estable, estamos confiados, los dolores son similares a las que había tenido tras el primer partido", dijo Magnus Forssblad, uno de los médicos en el equipo sueco.



El atacante del Inter de Milán, de 26 años, lleva dos goles en la competición y es el mayor peligro del equipo sueco.



Si Suecia podrá contar con Ibrahimovic, Rusia recuperará a su estrella Andrei Arshavin, que no jugó los dos primeros partidos de la Euro por suspensión, tras haber sido expulsado en los últimos minutos del último partido de las eliminatorias, contra Andorra, por dar una patada a un rival.



El seleccionador de Rusia, el holandés Guus Hiddink, quiere pasarle el favoritismo a Suecia para quitarle presión a sus jugadores.



"No somos favoritos, eso está claro, pero aún cuando no seas favorito, siempre puedes jugar un gran partido. Mis jugadores mostraron en la victoria contra Grecia que pueden jugar al más alto nivel", señaló Hiddink.



Suecia o Rusia se medirán en cuartos de final con el primero del Grupo C, Holanda, el sábado 21 de junio en Basilea.





Por su récord

La selección española igualará su récord de nueve victorias consecutivas, que data de 1927, si derrota hoy a Grecia en Salzburgo.



Desde el 17 de octubre de 2007, en que España empató en Finlandia en un amistoso (0-0), el equipo de Luis Aragonés ha vencido sucesivamente a Suecia (3-0), Irlanda del Norte (1-0), Francia (1-0), Italia (1-0), Perú (2-1), Estados Unidos (1-0), Rusia (4-1) y otra vez Suecia (2-1).



El actual récord de nueve partidos seguidos con victorias de la selección española data del período comprendido entre el 21 de diciembre de 1924 y el 22 de mayo de 1927.



La actual selección igualó ya con ocho triunfos el récord del período comprendido entre 1 de septiembre de 1920 y el 28 de enero de 1923.



España, además lleva con Luis Aragonés 18 partidos seguidos invicto, entre victorias y empates.



El técnico español no quiso darle importancia a estas cifras. "No me fijo mucho. Te hace siempre ilusión hacer un buen número de victorias, ya que demuestra que tu trabajo ha sido más o menos correcto", indicó Luis Aragonés.