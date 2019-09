Lehmann sabe cómo frenar a Ronaldo

TENERO, Suiza / AP.- Si los jugadores alemanes están preocupados por Cristiano Ronaldo, todo lo que deben hacer es hablar con el arquero Jens Lehmann.



Lehmann apela a su experiencia en la liga inglesa para aconsejar a sus compañeros sobre la manera de frenar a Cristiano, estrella de Portugal y el Manchester United, cuando ambas selecciones se enfrenten el jueves por los cuartos de final de la Eurocopa.



Pero el arquero no quiere compartir esa sabiduría con nadie fuera de Alemania.



“Mis compañeros del Arsenal encontraron una manera efectiva de detenerlo y también he hablado de ello con Arne (Arsene Wenger, técnico del equipo inglés)”, confió Lehmann el martes.



“No me voy a explayar aquí, pero hay una forma. Desafortunadamente, ellos tienen a otros grandes jugadores”, agregó.



Lehmann dejará el Arsenal después de estar en la banca la mayor parte de la última temporada y jugará en el Stuttgart de su país. Pero tiene la suficiente experiencia con Cristiano.



“Ronaldo puede hacer la diferencia y puede ser hermoso verlo jugar, si no tienes que jugar contra él”, dijo el guardameta.



El técnico alemán Joachim Löw coincide con Lehmann de que Portugal es más que Ronaldo.



“También hay que parar a los otros jugadores, que tienen cualidades similares (a Ronaldo). Son muy rápidos, buenos gambeteadores. Deco puede decidir el partido con un sólo pase”, dijo.



Lehmann jugó su mejor partido en el triunfo 1-0 sobre el co-anfitrión Austria el lunes. Alemania no impresionó, pero Lehmann destacó que lo importante fue reponerse de la inesperada derrota 2-1 ante Croacia y avanzar a cuartos.



El arquero cree que Alemania tiene una carta fuerte para jugar ante Portugal: Bastian Schweinsteiger. El volante del Bayern Munich, que cumplió ante Austria un partido de suspensión, anotó los dos goles en la victoria 3-1 sobre los lusitanos en el partido por el tercer puesto del mundial.



“Espero que los haga de nuevo”, rogó Lehmann.



Lehmann dijo se preparará para una eventual definición por penales como sucedió hace dos años en los cuartos de final del mundial ante Argentina. El arquero tenía anotado en un papel que guardó en una media cómo pateaban usualmente los argentinos y eso lo ayudó en la serie.



“Usaré mi información eventualmente y estoy seguro de que Andy Koepke (entrenador de arqueros) me dará una nota, aunque no estoy seguro dónde lo pondré esta vez. Pero espero que podamos resolver el partido antes de llegar a esa instancia”, concluyó el arquero.