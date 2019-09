Cabrera de 2-1 en Juego de Estrellas

El nandaimeño Everth Cabrera actuó como primer bate y segunda base en el All Star del Sur de la Liga Suratlántica Clase A, e hizo una pequeña demostración de por qué los Turistas de Asheville le han dado tanta confianza.



Fue el primer bateador del juego y no defraudó. Conectó infield hit por el campo corto, sacando provecho a su velocidad. Llegó a segunda por rola al cuadro y se robó la tercera, pero nadie pudo remolcarlo.



El All Star del Norte descifró al abridor y miembro de los Turistas, Jhoulys Chacin, con jonrón de dos carreras en el cierre del primero. Ahí inició la tormenta para los del Sur, pues los del Norte les propinaron una paliza de 13x4, con 18 hits, incluyendo tres vuelacercas.



Cabrera falló en su segunda aparición, y en su último turno, en el quinto, recibió base y lo atraparon en su intento de estafarse la segunda almohadilla. En el cierre del sexto fue sustituido por Justin Snyder, segunda base del Charleston.



Gonzalo López retornó al staff de los Pelícanos de Playa Myrtle en Clase A después de una lesión y lo hizo con buen suceso.



Lanzó el séptimo episodio ante el Salem y retiró a los tres que se enfrentó, dos por la vía del ponche, para mantener un empate 3x3. El duelo se mantenía hasta nuestro cierre igualado 4x4 en 13 innings. López mejoró su efectividad a 5.86 y llegó a 43 ponches en 43 entradas, en las que acumula 28 carreras limpias.