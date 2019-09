CHINANDEGA



Con fe en el triunfo, integrantes del equipo de béisbol infantil de Chinandega que representará a Nicaragua en el XII Campeonato Panamericano Categoría Infantil “A” (9-10 años) partieron esta mañana a San Pedro Sula, Honduras, sede de la competencia.



Los pequeños peloteros, que serán dirigidos por Léster Loáisiga, ex jugador del equipo Chinandega de Primera División, fueron juramentados por Ángel Ortega Lagos, representante de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado (Feniba). La madrina y principal patrocinadora del conjunto es doña Florentina Ordóñez, madre del lanzador chinandegano de los Rangers de Texas, Vicente Padilla.



El equipo está integrado por 18 jugadores, entre los que destacan Álvaro Gómez Rugama, tercera base y lanzador, el veloz tirador Vicente Reyes Ordóñez, de nueve años, sobrino de Vicente Padilla. También los tiradores Norvin Duarte García, Hawit Peralta Carballo, Luis Somarriba e Ismael Munguía. En el cuerpo técnico destaca el ex manager de Chinandega, Alfonso Catín, conocido como “El Rey del Hit”.



Loáisiga dijo que obtendrán un excelente lugar en este campeonato, porque cuentan con un buen equipo, el cual obtuvo el subcampeonato en el nacional efectuado recientemente en Granada.



Álvaro Gómez Rugama, capitán del representativo nacional, subcampeón de bateo y líder de pitcheo con tres triunfos y cero derrotas en el campeonato realizado en la “Gran Sultana”, confió en que obtendrán óptimos resultados en San Pedro Sula, porque el conjunto se ha mantenido unido desde hace seis meses.



Por su parte, Vicente Reyes Ordóñez, quien lanza rectas de 56 millas, confesó que Vicente Padilla es su inspiración. “Mi tío me aconseja para que sea sobresaliente y juegue limpio; vamos a prevalecer en Honduras porque somos disciplinados y entregados”.



Doña Florentina Ordóñez expresó que conoce bien a los miembros del equipo infantil, y si Dios quiere serán campeones en San Pedro Sula. Ella acompañará a los peloteritos, a quienes apoyó para el viaje.



Expresó que su nieto, Vicente, nació el siete de febrero de 1999, juega desde los seis años, es alumno sobresaliente de cuarto grado y le encantaría que repusiera al big leaguer Vicente Padilla.



En el Panamericano participarán los equipos de Nicaragua, Aruba, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Venezuela, Panamá y Brasil.



A las diez de la mañana del sábado 21 de junio Nicaragua debutará contra Costa Rica en el estadio de Puerto Cortes, a la misma hora del 24 de junio se enfrentará a Guatemala en el Estadio Hermacasa. El 26 de junio los nacionales jugarán contra Aruba en el Estadio Reynery Cáceres, y el 29 de junio se enfrentarán a Honduras en el Metropolitano.