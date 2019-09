No dejaba de ser algo curioso. Con un entusiasmo a ratos frenético, Rusia y Suecia estuvieron batallando durante 90 minutos por una victoria que los llevaría directamente y al galope, a un enfrentamiento con la agigantada Holanda.



¡Diablos!, ¿a quién le interesa tanto obtener un pasaporte al infierno?

Fue Rusia –-inesperadamente goleada por España 4-1, víctima de la inspiración de David Villa--, el equipo que con más ingenio, con mejor fútbol, con mayor capacidad de llegada, se impuso 2-0 con estupendos goles de Román Pavlyuchenko a los 24 minutos y de Andrei Arshavin a los 50.



Ahora los rusos se encuentran con sus pies entre las brasas. Ellos tratarán de atravesar el infierno naranja, una tarea parecida a meterse en el laberinto construido por Dédalo, y lograr salir silbando y cantando, no convertidos en escombros.



Claro, estaba en juego el orgullo de meterse a cuartos de final. Después del resonante triunfo logrado por el equipo Zenit de San Petersburgo en la Copa UEFA, estrangulando al Bayern Munich y derrotando a los Rangers de Glasgow, el fútbol ruso necesitaba seguir mostrando señales de su nivel competitivo, sobre todo intentando lavarse la cara por su derrumbe ante España.



Así que era necesario ganarle a Suecia, así estuvieran avanzando hacia un abismo profundo, hacia el cual, según los cálculos, serán empujados inevitablemente por la impactante Holanda.



No es lo que piensa Gus Hiddink, el técnico holandés que maneja los hilos del equipo ruso. “No somos lo que parecimos en nuestro debut. Ese día contra España muchas cosas fallaron. Ahora hemos hecho ajustes y pelearemos”.



Mostrando un fútbol rápido, agresivo, con buena circulación de la pelota, con Arshavin exhibiendo talento, recursos y determinación, Rusia, que venía de vencer a Grecia 1-0, supo prevalecer frente a los suecos pese al esfuerzo de Larsson, que hizo rebotar un cabezazo en el horizontal, y seguir con vida contra viento y marea.



Fue agradable ver a los rusos desplazándose y presionando a la veterana defensa sueca, que trabajó horas extras intentado sujetar del cuello a un enemigo tan escurridizo y cargado de ideas prácticas para aproximarse al área y fabricar posibilidades.



Ahí está Rusia, lista para enfrentar a Holanda en los cuartos de final, etapa en la que parpadear puede significar morir. Uno se pregunta: ¿será tan desequilibrado como el último duelo Celtics-Lakers? Hiddink, tan holandés como Van Basten, admite el favoritismo naranja, pero advierte que no subestimen al resurgente equipo ruso.