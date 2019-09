Ecos de la Euro

DOS AMENAZAS.- ¿Cómo parar a Cristiano Ronaldo?, y ¿cómo cerrarle los espacios al accionar de Michael Ballack?, son las principales preocupaciones en el primer duelo de cuartos de final entre Portugal y Alemania hoy... El entrenador de Alemania, Joachim Löw, no estará al frente de su tropa por sanción. Obviamente eso no le impide hacer el previo rayado de cuadro... ¿Jugará Torsten Frings afectado en una costilla? Se ve difícil, pero estará en acción Lukas Podolski, quien marcó tres goles en la fase de grupos... El crecimiento de Deco, pese a la subestimación hecha por Guardiola, el nuevo técnico del Barcelona, lo convierte en un “no lo pierdan de vista y traten de sujetarlo como sea”. Hasta hoy, Deco ha significado más que Ronaldo.



ITALIA CUBRE HUECOS.- Con Pirlo y Gatusso fuera de combate, el revitalizado entrenador italiano Roberto Donadoni está considerando utilizar a Alberto Aquilani, del Roma, y a Massimo Ambrossini, del Milán, como reemplazos... Dice Donadoni, que pese a lo mostrado por España en esta Euro, no es lo peor que podía pasarle a Italia. “Nuestra defensa es firme, con gran cobertura y experimentada. Villa y Torres no podrán maniobrar como acostumbran. Los conocemos muy bien...”. En tanto, Van Basten informa con humildad que no esperen nada nuevo de Holanda. “El equipo es esencialmente ofensivo y así seguirá funcionando. Lo clave es la aplicación de variantes, algo que hemos demostrado, sabemos utilizar”.



MÁS GOLES.- Holanda con nueve y España con ocho, son los equipos más goleadores de la Euro... Cinco selecciones, Rumania, Polonia, Austria, Francia y Grecia, se fueron del escenario anotando sólo un gol...