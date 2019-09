Su recta se desliza y mata

Las posibilidades que Vicente Padilla sea integrante del Juego de Estrellas siguen aumentando. Con un espectacular 9-3, su arranque sólo puede compararse al 9-4 que llegó a tener al 19 de junio de 2002. Ese año lo llamaron al clásico de media temporada.



Su bola rápida volvió a convertirse en un infierno para los bateadores, especialmente para Jeff Francecour, ponchado dos veces y desconcertado por la mezcla de pitcheo del nicaragüense, pero fue el duelo con Mark Teixeira el que valió la entrada de los más de 30 mil aficionados.



El duelo con Teixeira fue de lo más interesante, por las cosas que habían quedado atrás cuando fueron compañeros de equipo (supuestamente Teixeira estaba incómodo porque Padilla golpeaba bateadores y los que pagaban las consecuencias eran ellos). El primer lanzamiento de Padilla fue a la barbilla, alto y pegado, como para decirle, ahora estás del otro lado.



Teixeira fue dominado en elevado al center, luego en rola al short antes de abanicar una rápida de 95 millas a la altura de los hombros, y finalmente fue dominado con dos en base, tras haber abanicado otra a igual velocidad.



“Tenía que hacer los lanzamientos correctos porque era una situación dura”, dijo Padilla, “quería hacerlo que me conectara mis envíos”.



“Yo deseaba batear un poco más arriba la pelota, o un poco más adelante, quizás eso evitaba que elevara a los jardines y empujar así más carreras”, dijo Mark Teixeira. “Es un buen pitcher. Tiene buen material. Es como el as por ahora y lo está probando”.



T. R. Sullivan de la página de los Rangers comentó: “Padilla demostró a Ron Washington que tiene mejor material este año.



“Cuando él conectó el elevado de sacrificio, estaba feliz. Todos sabemos lo que Tex puede hacer, pero estaba contento porque no lo hizo. Su elevado de sacrificio sólo produjo una carrera y eso es ganar cuando te enfrentas a un bateador de su nivel”, dijo el manager Ron Washington.



Recuerden que sólo fueron dos hits contra Vicente, el doble de Brian McCann y el jonrón de Omar Infante. McCann fue el más difícil de todos porque en el primer turno fue víctima de una gran atrapada de Ian Kinsler en la intermedia.



Esto fue lo que Padilla dijo al Star Telegram: “Estaba duro, me mantuve lanzando muchas bolas rápidas, y eso me cansó. Estaba perdiendo los lanzamientos ajustados”. El nica hizo 35 lanzamientos en la sexta entrada, después que solo había ocupado 32 para los primeros nueve outs, y 40 para cuatro entradas. Para muchos aficionados que escribieron al periódico esa noche, les pareció raro que el nica se haya ido del montículo con 91 envíos cuando promedia más de 100 en la temporada.



Padilla cortó una racha de 0-6 contra los Bravos en sus últimas ocho aperturas, y Tim Hudson extendió a 0-12 su balance en juegos interligas.



“Su recta se desplaza y cuando quieres reaccionar es muy tarde”, dijo Francecour después de su noche de pesadilla ante el chinandegano.



Padilla tendrá dos aperturas más en el mes de junio, la próxima en Washington ante los Nacionales y la última ante los Filis en Texas.