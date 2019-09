Güiza completa drama griego

SALZBURGO / AP



España no tuvo a su goleador David Villa, pero Daniel Güiza cumplió a la perfección su papel al anotar cerca del final el gol para la victoria 2-1 de ayer miércoles ante Grecia, que al menos se despidió de la Eurocopa con un tanto a favor.



Güiza, quien con el Mallorca fue el máximo cañonero de la última liga española, marcó a los 88 minutos, en el estadio Wals-Siezenheim, por el Grupo D.



Angelos Charisteas había puesto en ventaja a los griegos a los 42 minutos, mientras Rubén De la Red anotó la igualdad a los 61.



A dos minutos del final, Sergio García envió un centro desde la izquierda, que con total libertad cabeceó al gol Güiza, el único delantero neto que presentó la “Furia Roja” al ser reservados Villa y Fernando Torres.



España finalizó primera de la zona con nueve puntos, seguida por Rusia con seis tras vencer 2-0 a Suecia en

Innsbruck. Los suecos sumaron tres y Grecia sin puntos.



Con Italia en el horizonte de los cuartos de final, España le dio descanso a 10 de sus titulares, con la excepción del volante Andrés Iniesta.



La motivación, entonces, pasaba por aprovechar la oportunidad para lucirse y tal vez convencer al técnico Luis Aragonés de ganarse un lugar en el primer equipo.



Para los griegos, con fecha de partida asegurada tras las caída 2-0 ante Suecia y 1-0 con Rusia, el propósito era anotar por lo menos un gol y evitar convertirse en el primer campeón vigente eliminado sin tantos a favor.



Entre los españoles que no nunca parecían poner primera y las enormes dificultades de los griegos en el traslado del balón, protagonizaron un primer tiempo bastante mediocre.



España tuvo su primera llegada a los dos minutos con un desborde por derecha de Cesc Fábregas y posterior centro atrás para Rubén de la Red, que remató desviado.



Fábregas después desapareció de la cancha y España lo sufrió en el juego ofensivo, porque Daniel Güiza, máximo artillero de la liga española con 27 goles y único delantero nunca recibía la pelota, y Sergio García abusaba de la jugada individual y terminaba chocando con la última línea griega.



Lo más peligroso lo generó el volante y capitán Xabi Alonso con su pegada. A los 23 vio adelantado al veterano arquero griego Antonis Nikopolidis, que jugó su último partido en la selección, y ensayó un remate desde mitad del campo que pasó cerca del poste.



Luego intentó con un derechazo de tiro libre desde 30 metros, apenas desviado.



Desde las tribunas, los hinchas griegos buscaban darle ánimo a su equipo al grito de “Grecia, tú puedes anotar”. Pero en la cancha, el equipo no encontraba la manera de dar dos pases seguidos para llegar con algún riesgo al área española.



La esperanza quedaba acotada a algún tiro libre, recurso que tanto éxito le dio hace cuatro años. Y la oportunidad llegó a poco del descanso. El volante Giorgos Karagounis lo ejecutó desde la izquierda, preciso para el cabezazo de Charisteas.



En el arranque del complemento, Alonso otra vez apareció con un fortísimo derechazo desde fuera del área que pegó en el palo.



España llegó al empate cuando Güiza la bajó de cabeza para De La Red, que a la carrera le pegó fuerte de derecha. El balón pegó en la mano de Nikopolidis, pero iba con tal potencia que no pudo evitar se le metiera en su valla.



A los 72, se lo perdió mano a mano Güiza, que ante el cierre del guardameta se la tiró al palo más lejano, pero salió.



Grecia respondió con dos remates de Ioannis Amanatidis en el área que por muy poco no terminaron en gol.



Sobre el final, llegó Güiza y dejó con las manos vacías a los griegos.